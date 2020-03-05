Опубликовано Послание Папы Франциска на Всемирный День Молодежи

«Юноша, тебе говорю тебе, встань!» – эти слова из Евангелия от Луки (Лк 7,14) стали темой послания Папы Франиска на ХХХV Всемирный День Молодежи, который будет отмечаться на епархиальном уровне в ближайшее Вербное воскресенье, 5 апреля с.г. Данный документ стал первым из трех обращений, которые Святейший Отец адресует юношам и девушкам в ближайшие годы в контексте подготовки к Всемирным Дням Молодежи, кое пройдут в 2022 г. в Лиссабоне.

Папа призвал молодежь по примеру Иисуса замечать вокруг себя страдания и смерть, которые могут быть не только физическими, но и духовными. Перед лицом таких ситуаций важно оставаться отзывчивыми, становиться носителями надежды в мире. Нельзя игнорировать страдающих людей, следует приближаться к ним и «касаться» их вместе с Иисусом. Таким образом «вы сможете передать жизнь вашим друзьям, духовно неживым, страдающим или утратившим веру и надежду», – призвал молодых христиан Понтифик, напомнив при этом, что слово «встать», с которым Иисус обратился к умершему юноше из городка Наин, озгначает также «воскреснуть, пробудиться к жизни”. Он предложил еще раз перечитать соответствующий евангельский фрагмент – это поможет сделать решительный шаг на пути подражания Христу.

«Евангелие не называет имя юноши, которого Иисус воскресил в Наине, – продолжил Святейший Отец. – Таким образом читателю предложено отождествить самого себя с ним. Иисус обращается к тебе, ко мне, к каждому из нас, и говорит: ‘Встань!’. Мы хорошо знаем, что также и мы, христиане, падаем и постоянно нуждаемся в том, чтобы встать. Не падает только тот, кто не ходит или, по меньшей мере, не идет вперед. Поэтому совершенно необходимо принять помощь со стороны Христа и творить дела веры во имя Его. Первое такое дело – это встать!».

Преемник Святого Петра также напомнил, что призыв «встать» был несколько раз повторен в постсинодальном Апостольском увещании «Christus vivit», что подчеркивает связь между Синодом епископов, посвященным молодежи, и Всемирными Днями Молодежи.

Темой Всемирного Дня Молодежи, который пройдет на епархиальном уровне в 2021 г., станут слова из Книги Деяний Апостолов: «Встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем» (Деян 26,16). В 2022 г. состоится Всемирный молодежный форум в Лиссабоне (Португалия), темой которого будет строка из Евангелия от Луки: «Встав же Мария во дни сии, с поспешностью»(Лк 1,39).

По материалам Vatican News