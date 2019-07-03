Опубликована программа визита Папы Франциска в Мозамбик, Мадагаскар и Маврикий

В Ватикане обнародована программа Апостольского визита Папы Франциска в страны юго-восточной Африки, намеченного на первую декаду сентября. После посещения несколькими месяцами ранее Марокко, в 2017 г. — Египта, в 2015 г. — Кении, Уганды и ЦАР, Святейший Отец вновь возвращается в Африку, намереваясь посетить Мозамбик, Мадагаскар и Маврикий в качестве посланца надежды, мира и примирения. Визит будет по большей части проходить в столицах вышеупомянутых стран, которые 30 лет назад посетил святой Папа Иоанн Павел II

Республика Мозамбик

В среду 4 сентября после 10-часового перелета Понтифик прибудет в столицу Мозамбика Мапуту, и после церемонии встречи в аэропорту удалится на отдых. На следующий день он нанесет визит вежливости главе государства, встретится с представителями властей, дипломатического корпуса и гражданского общества, к которым обратится с речью. Затем состоится встреча Папы с молодыми людьми из разных религиозных конфессий, а во второй половине дня — встреча в столичном Кафедральном соборе с епископами, духовенством, монашествующими, семинаристами и катехизаторами. В пятницу 6 сентября Святейший Отец посетит больницу на столичной окраине Зимпету и там же отслужит Мессу на стадионе, после чего отправится в аэропорт.

Республика Мадагаскар

После традиционного для поездок Папы визита вежливости в Президентский дворец и выступления перед представителями властей, дипломатического корпуса и гражданского общества, Папа Франциск посетит в субботу 7 сентября монастырь сестер-кармелиток в столице страны Антананариву и возглавит там чтение Литургии Часов. Во второй половине дня он встретится с епископатом в столичном Кафедральном соборе, где, помолившись у раки с мощами блаженной Виктории Разоаманариво, примет участие в молитвенном бдении вместе с молодежью. В воскресенье 8 сентября Папа, прежде всего, возглавит св. Мессу под открытым небом, а после обеда побывает в Социальном центре «Городок дружбы Акамазоа», помолится за людей физического труда на строительной площадке в окраинном районе Магатцана и встретится с духовенством и монашествующими в здании колледжа Святого Михаила.

Республика Маврикий

В понедельник 9 сентября после двухчасового перелета Святейший Отец приземлиться в столице островного государства Маврикий Порт-Луи, где, после церемонии приветствия в аэропорту, отслужит Мессу у подножия статуи Пресвятой Богородицы Марии, Царицы Мира. Пообедав в резиденции местного епископа, Предстоятель Вселенской Церкви посетит святилище блаженного Жака-Дезире Лаваля и нанесет визит вежливости Президенту страны. Сразу же после встречи с властями, дипломатами и представителями гражданского общества он отправится обратно в Антананариву, откуда утром следующего день вылетит в Рим.

По материалам Vatican News