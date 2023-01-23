Open Doors опубликовала доклад о преследованиях христиан в 2022 году

Список World Watch List, опубликованный международной христианской организацией Open Doors 18 января, сообщает, что число христиан, столкнувшихся с преследованиями во всем мире, в 2022 году составило примерно 360 миллионов человек. Передает Global Orthodox со ссылкой на Catholic News Agency.

В списке 50 стран с наибольшим количеством преследований на первое место в 2022 году вернулась Северная Корея. Годом ранее первое место занял Афганистан после того, как талибы захватили власть в стране.

Другими странами, которые в этом году классифицируются как «имеющие крайний уровень преследования христиан», являются Сомали, Йемен, Эритрея, Ливия, Нигерия, Пакистан, Иран, Судан и Индия. В докладе говорится, что в странах Африки к югу от Сахары антихристианское насилие достигло «беспрецедентной интенсивности».

Нигерия продолжает оставаться эпицентром массовых убийств: в 2022 году с этой стране было убито 5014 христиан, что составляет почти 90% от общего числа христиан, убитых во всем мире — 5621 человек. С тех пор, как северные штаты Нигерии объявили о своей приверженности шариату (исламскому закону) в 1999 году, насильственная исламизация в стране набрала обороты. С 2015 года количество нападений со стороны группировок исламских боевиков постоянно увеличивается. Правительству не удалось предотвратить рост насилия, от которого страдают все нигерийцы, но особенно христиане. Похищения людей в Нигерии превратились в «бизнес», особенно часто нападениям подвергаются священники и прихожане храмов.

Папа Римский Франциск попросил помолиться за преследуемых христиан после еженедельной общей аудиенции 18 января. Он сказал, что молится об о. Исааке Ачи, священнике из епархии Минны на севере Нигерии, который был убит в своём приходском доме: в 3 часа ночи преступники напали на о. Ачи и его викария о. Коллинза Омеху в церкви Свв. Петра и Павла в Кафин-Коро, в регионе Пайкоро. Неизвестные подожгли дом, заживо сожгли о. Ачи и ранили выстрелами о. Омеху, когда тот пытался скрыться.

В докладе Open Doors особо отмечаются преследования христиан в Китае, который занимает 16-е место в списке. Тотальное наблюдение за гражданами дает правительству страны возможность контролировать инакомыслящих, в том числе религиозные группы. Кроме того, в Китае развита цензура и власти активно используют дезинформацию, чтобы запугивать людей. Китайская модель государственного управления нравится многим авторитарным лидерам, особенно в странах Центральной Азии. По тому же пути идут Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. В последние годы китайскую модель преследований переняли такие разные страны, как Мьянма и Малайзия, также попавшие в список.

На последнем месте среди опасных стран — Никарагуа, в этом году впервые попавшая в список World Watch List. Репрессии правительства против христиан начались несколько лет назад, и особенно усилились после апрельских протестов 2018 года. Особый авторитет Церкви в стране сделал мишенью для нападок со стороны властей. Последние годы в Никарагуа разрушались храмы, закрывались христианские телеканалы и учебные заведения, а многие религиозные лидеры были заключены в тюрьмы или вынуждены покинуть страну.

Список World Watch List публикуется с 1993 года. Как отмечают в организации Open Doors, все это время гонения на христиан только увеличивались. В этом году преследования достигли наивысшей точки за последние три десятилетия, говорится в докладе.