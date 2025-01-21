Open Doors: 380 миллионов христиан в мире подвергаются преследованиям

Международная правозащитная организация «Open Doors» в начале 2025 года обновила данные Всемирного списка наблюдения за христианами (World Watch List). Отчет обращает внимание на масштабы и ужесточение гонений на христиан по всему миру. Северная Корея и Сомали продолжают занимать первые места среди стран с самым высоким уровнем преследований, а общая численность подвергаемых гонениям христиан достигла 380 миллионов, что на 15 миллионов больше, чем в прошлом году, передает «Седмица» со ссылкой на сайт Open Doors.

Северная Корея, вернувшаяся на первое место в списке, сохраняет репутацию государства с самым жестоким отношением к верующим. Здесь обнаруженные христиане подвергаются арестам, ссылкам в трудовые лагеря и даже смертной казни. Несмотря на это, около 400 000 верующих продолжают тайно исповедовать свою веру. В отчете также отмечается роль Китая: в этой стране государство контролирует религиозные сообщества, а беженцев из Северной Кореи часто высылают обратно на родину, где им часто грозит опасность.

Центральная Азия стала новым очагом тревоги: Кыргызстан впервые за 12 лет вошел в число 50 стран с худшими условиями для христиан. В этой стране фиксируется самый высокий прирост преследований за год, сопровождающийся закрытием церквей и усилением давления на верующих. Соседний Казахстан также демонстрирует ухудшение ситуации.

Африканский континент остается регионом с наиболее масштабным насилием против христиан. Из 4476 зарегистрированных убийств верующих за их религиозную принадлежность, 3100 произошли в Нигерии, что делает эту страну одной из самых опасных для христианской жизни. Экстремисты из племени фулани продолжают совершать нападения на христианские фермерские общины, уничтожая целые поселения.

В Йемене, поднявшемся на третье место в рейтинге, гражданская война усугубила преследования. Хуситы, поддерживаемые Ираном, и дальнейшая радикализация сделали страну чрезвычайно опасной для верующих: люди могут молиться только в своих домах, многие общины уходят в глубокое подполье.

На Ближнем Востоке и в ряде африканских стран христианская церковь либо исчезает, либо вынуждена скрываться. В Алжире закрылись все протестантские общины, в Афганистане христианство почти полностью переместилось в подполье. Даже в Китае, где зарегистрированные общины ранее пользовались относительной свободой, власти усилили идеологический контроль.

На сайте организации приводятся истории верующих, которые не отказались от своих убеждений, несмотря на преследования. Захра, верующая из Йемена, несмотря на угрозы, остается в своей стране, чтобы нести людям послание о любви Христа. Чжу Мин из Северной Кореи, пережившая арест и заключение, вернулась на родину с целью поддерживать тайных верующих. Их истории подтверждают силу слов из Евангелия: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5).

Правозащитники призвали мировое сообщество заняться проблемой преследований христиан, сделав религиозную свободу приоритетом. Руководитель Open Doors заявил, что преследование христиан используется для создания нестабильности во многих местах, задокументированных в докладе. Он считает, что свобода должна быть «частью разговора» при попытках достичь мира и стабильности.

Международная правозащитная организация «Open Doors» основана нидерландским христианским миссионером Анне ван дер Бейл, известным тем, что в разгар Холодной войны ввозил Библии в коммунистические страны Европы и Китай. После исчезновения Советского Союза и разрушения коммунистических режимов в Европе «Open Doors» переключила свое внимание на Ближний Восток и страны исламского мира.