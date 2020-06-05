Онлайн-кинотеатр ОККО представил шестой фильм цикла «Католики России»
Онлайн-кинотеатр ОККО представил шестой фильм цикла «Католики России», сообщает портал Благовест-инфо.
В очередной серии – беседа с руководителем культурного центра «Покровские ворота» в Москве Жаном Франсуа Тири.
Цикл запланирован из 10-ти серий. Сериал доступен после регистрации, все серии бесплатны.
Смотреть первую серию: https://bit.ly/3eRAbOi
Смотреть вторую серию: https://bit.ly/2xDgZD6
Смотреть третью серию: https://bit.ly/3bjzI4p
Смотреть четвертую серию: https://bit.ly/2TeO0NK
Смотреть пятую серию: https://bit.ly/2yPoPu7
Смотреть шестую серию: https://bit.ly/2AxS2KB.
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