Онлайн-кинотеатр ОККО представил шестой фильм цикла «Католики России»

Онлайн-кинотеатр ОККО представил шестой фильм цикла «Католики России», сообщает портал Благовест-инфо.

В очередной серии – беседа с руководителем культурного центра «Покровские ворота» в Москве Жаном Франсуа Тири.

Цикл запланирован из 10-ти серий. Сериал доступен после регистрации, все серии бесплатны.

Смотреть первую серию: https://bit.ly/3eRAbOi

Смотреть вторую серию: https://bit.ly/2xDgZD6

Смотреть третью серию: https://bit.ly/3bjzI4p

Смотреть четвертую серию: https://bit.ly/2TeO0NK

Смотреть пятую серию: https://bit.ly/2yPoPu7

Смотреть шестую серию: https://bit.ly/2AxS2KB.