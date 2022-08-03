Омский приход Сретения Господня торжественно встретил 25-летие освящения храма и тепло попрощался с прежним настоятелем (+ ФОТО)

31 июля 2022 года омский приход Сретения Господня в Омске отметил четвертьвековой юбилей со дня освящения своего храма и одновременно прощался с отцом Григорием Федосеевым, который декретом Правящего Архиерея недавно был назначен на должность настоятеля в Кафедральный собор г. Новосибирска.

Чтобы разделить с омскими католиками это торжество, поблагодарить прежнего настоятеля и одновременно представить приходу нового, из Новосибирска с пастырским визитом приехал Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт.

Во время проповеди Его Преосвященство вспоминал, как 25 лет назад он сам освящал этот храм и просил прихожан не забывать благодарить Господа за этот бесценный подарок – жить со Христом в прекрасном Доме Божьем. Все присутствовавшие тогда на Мессе испытали большую радость и ликование.

О том, как прожиты эти 25 лет, не нужно говорить лишних слов, достаточно побывать на богослужении в нашей церкви, а потом взять старую фотографию. Храм Сретения Господня, точно парящий в вышине белый лебедь, возвышается над окружившими его городскими домами. Тогда, в конце прошлого столетия, его строили «всем миром». Сегодня с витражей смотрят на нас святые Петр и Павел, а глядя на образ Доброго Пастыря, понимаешь, что Господь знает тебя, знает твое имя и приглашает тебя на Евхаристическую Трапезу. Конечно, за последние двадцать пять лет сменилось целое поколение прихожан. Все меньше становиться свидетелей тех событий, много новых людей. Но рядом со взрослыми верующими на Святой Мессе сидят дети, а значит жизнь продолжается, значит Дом Божий, построенный четверть века назад, не опустеет — это приятно осознавать в столь значимый для прихода юбилейный год.

После Торжественной Мессы прихожане и гости праздника смогли посетить фотовыставку, посвященную истории нашего храма. На экспозиции были представлены уникальные кадры из жизни прихода, которые рассказали о его насыщенной современной жизни – духовной и миссионерской. Рассматривая фотографии, многие узнавали себя и своих близких, а также священников и монахинь, которые продолжают нести своё служение в Католической Церкви.

Но все же легкая грусть была в сердцах прихожан. В такой светлый для храма праздник верные прощались со своим настоятелем, который прослужил в Омске одиннадцать лет, отдавая себя просвещению, миссии и катехизации. Однако несмотря на отъезд отца Григория, для нашего прихода всё только начинается. Во время Святой Мессы Преосвященный Владыка Иосиф Верт представил нам отца Вадима Ладыгина. Теперь он – наш новый настоятель, а значит храму жить и идти на встречу к своему 30-летию.



Мария Бородина, прихожанка общины Сретения Господня в Омске

(Фото любезно предоставлено о. Григорием Федосеевым)