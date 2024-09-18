Омбудсмен Москалькова и кардинал Паролин обсудили вопросы защиты прав верующих

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин по видео-конференц-связи (ВКС) обсудили вопросы защиты прав верующих и помощь людям в трудной жизненной ситуации, сообщает ТАСС.

«Провела встречу с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином по ВКС. В центре внимания были вопросы защиты прав верующих, а также многие другие, касающиеся помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в современных реалиях», — написала Москалькова в Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что свобода религии — одно из важнейших прав человека и рассказала, что выразила свое мнение о нарушении этого права из-за принятия на Украине запрета канонической УПЦ. «Поблагодарила за смелую и принципиальную позицию Папы Римского Франциска по данному вопросу. Ценим прагматичный, равноуважительный диалог со Святым Престолом», — добавила Москалькова.