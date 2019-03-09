Одна из трагических страниц истории католичества византийского обряда в России

Вильнюсский Фонд им. блаженного Теофила Матулениса издал иллюстрированный альбом, посвященный этому выдающемуся епископу и мученику советского режима, судьба которого была тесно связана с Россией. Альбом содержит уникальные фотографии, в том числе периодических изданий 30-х годов. На одной из них запечатлена статья из ватиканской газеты «Оссерваторе Романо» за 26-27 марта 1934 года, озаглавленная «Продолжаются преследования католиков в России». В статье упоминается о задержании епископа Антония Малецкого и об аресте пяти католических священников: отца Блехманна (Киев), отца Шуберта (Одесса), отца Илли (Одесская губерния), отца Гаценбеллера (Мариамполь) и отца Куны (Александровск).

«В церковных православных кругах, — говорится в заметке, — всё больше растет чувство расположения к католикам и желание присоединиться к Апостольскому Престолу. Увидев в католичестве Восточного обряда опасного врага для марксистского идеала, опасаясь, что дело объединения вскоре захватит множество православных, ГПУ ведет систематическую и кровавую борьбу с его представителями. Следует отметить, что это воинство католиков восточного обряда состоит в первую очередь из женщин, которые во многих случаях проявили и продолжают проявлять мужество и героизм, достойные первых христианских мучеников. Советская же власть ликует, утверждая, что ей удалось ʺочиститьʺ от священников всю территорию России».

Источник: Vatican News