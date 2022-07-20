Один год из жизни Африки (что важного происходило на континенте в 2021 году)

Автор статьи, опубликованной старейшим иезуитским журналом La Civiltà Cattolica, размышляет о заметных событиях, ставших знаковыми для африканского континента в 2021 году. Хотя Африку тоже затронула пандемия, сотрясающая весь мир, на этом аспекте автор почти не задерживается. Не говорит он о бывших лидерах африканских стран и других выдающихся личностях, умерших в течение минувшего года[1]. В сферу авторского интереса вошли события трех типов: самые значительные международные встречи на высшем уровне с участием Африки, главные выборы 2021 года в странах этого континента и, наконец, самые тяжелые кризисные ситуации и внимание к ним Папы Франциска. Эти события, как прожектором, высвечивают, то, что препятствует развитию Африки: нищету, конфликты и терроризм.

Международные саммиты с участием Африки

8 октября 2021 года в Монпелье (Франция) прошел 28-й саммит «Африка-Франция»[2], не ставший, впервые с 1973 года, встречей государственных лидеров. Французский президент Эмманюэль Макрон предпочел организовать диалог с молодыми африканцами и диаспорой для обмена мнениями по разнообразным темам: вовлеченность граждан и демократия, инновация и предпринимательство, научные исследования и высшее образование, культура и наследие, спорт и развитие. Макрон очень настаивал на обновлении отношений между Африкой и Францией[3].

В конце ноября 2021 года в Диамниадио, недалеко от Дакара в Сенегале, состоялся Форум сотрудничества между Африкой и Китаем. Этот форум «стартовал в 2000 году и с тех пор проходил семь раз, […] каждые 3 года»[4]. Участники углубляют партнерские отношения между Китаем и Африкой ради устойчивого развития и созидания китайско-африканского содружества с общим будущим в новые времена[5]. Китайское присутствие в Африке с годами нарастает, и теперь пришла пора уравновесить сотрудничество между азиатским гигантом и африканскими странами[6].

А в декабре 2021 года в Стамбуле, с участием четырех десятков африканских государственных лидеров, состоялся саммит «Турция-Африка», третий с 2008 года. Это «возможность для обеих сторон обсуждать экономику, сельское хозяйство, энергетику и образование. Турция далека от колониалистических или империалистических притязаний, которые можно приписать другим странам, и видит в Африке партнера для развития»[7]. По словам турецкого министра иностранных дел, «тема этого саммита — совместное развитие и усиленное сотрудничество ради процветания. Мы хотим идти путем развития и процветания бок о бок с нашими африканскими друзьями и консолидировать наше сотрудничество в перспективе. Наша цель — победить вместе с Африкой и вместе идти в будущее»[8].

Глядя на эти три события, можно сказать, что Африка остается точкой пересечения экономических интересов и стратегической территорией, которую все великие державы и страны, идущие на подъем, хотят завоевать[9]. Очевидно, саммиты порождают конфликты, более или менее латентные, между иностранными державами, что описано, например, в книге «Империя, которая не хочет умирать. История Франсафрики»: «Итак, похоже, что Франсафрика умерла или, в худшем случае, умирает. А чтобы понадежнее ее похоронить, другие неологизмы заявили о себе на первых страницах газет в районе 2010 года. Сначала Китайская Африка: если французское влияние на Африку ослабляется, — объясняют нам, — то потому, что азиатский гигант выталкивает Францию. Затем новый термин Русская Африка, в свою очередь, попытался закрепиться в медийной речи. Присутствие этих “иностранных конкурентов” отнюдь не отрицает существование Франсафрики, а, скорее, подтверждает, что у французов особые отношения с африканским континентом. […] Разве Франция, считающая свою бывшую колониальную территорию в Африке своим “владением”, а “франкофонную” Африку зарезервированным за ней, Францией, доменом, не пытается расширить свое влияние и завоевать рынки в “англоязычных” африканских странах и странах “португальского языка”?»[10]

Кроме того, надо сказать, что, несмотря на положительные элементы этих саммитов, на которых все неафриканские страны-участники стараются снискать расположение африканских, в Африке возникает недовольство характером таких встреч: между одной страной и целым континентом. Это относится в первую очередь к африкано-французским отношениям. Группа ассоциаций, профсоюзов и политических партий в связи со встречей в Монпелье устроила с 6 по 10 октября 2021 года контрсаммит, имеющий целью продемонстрировать преемственность французской политики на африканском континенте[11].

Президентские выборы в Африке

В ходе 2021 года состоялись президентские выборы в немалом количестве африканских стран. Следует прежде всего подчеркнуть насущный вопрос смены власти на континенте, где многие главы государств остаются на своем посту всю жизнь. Если все же проводятся выборы, есть серьезные проблемы с прозрачностью результатов, а еще прежде — со свободным допуском к участию для всех потенциальных кандидатов. Их зачастую агрессивно отклоняют те, кто находится у власти. Такая практика ограничивает, искажает демократию, что приводит к росту напряженности. Впрочем, в Африке результаты выборов (особенно президентских) редко не бывают опротестованы оппозицией, гражданским обществом, а иногда Католической Церковью. В Демократической Республике Конго долго будут помнить заявление кардинала Лорана Монсенгво после президентских выборов 2011 года: «Результаты президентских выборов в Демократической Республике Конго не соответствуют ни истине, ни справедливости»[12].

Политолог Селин Тирьё, с другой стороны, подчеркивает, что, оглядываясь назад, мы в целом видим продолжительную позитивную эволюцию: «Выборы стали обычным делом в Тропической Африке. После политической либерализации 1990-х в 43 из 48 стран Африки к югу от Сахары проводятся плюралистические выборы. Электоральные процессы стали “рутиной”»[13]. Однако выборы, прошедшие в 2021 в некоторых африканских странах, демонстрируют одни и те же характерные черты: «неестественное» продление мандатов вследствие изменений в конституции, отклонение кандидатов, опротестованные результаты, общественные беспорядки, разнообразные устрашения и т. д.

В Уганде на президентских выборах победил Йовери Мусевени, переизбранный на шестой срок. Бурные манифестации оппозиции, которая, оспаривая этот результат, заявляла о подтасовках и нарушениях, были подавлены с применением силы. В Республике Конго (Конго-Браззавиль) был переизбран в четвертый раз глава государства Дени Сассу-Нгессо. Его конкурент, Парфэ Колелас, умер перед объявлением результатов, унесенный первой волной COVID-19. В Чаде на беспокойных апрельских выборах победил и остался на шестой срок Идрисс Деби. После его гибели 20 апреля 2021 года в борьбе с повстанцами, выходцами из Ливии — Фронтом за смену власти и согласие, к власти пришел его сын Махамат Идрисс Деби, тоже военный[14]. В Гамбии Адама Барроу был переизбран во второй раз: он одержал победу над своим оппонентом Усайну Дарбо, получив 53 % голосов. В Бенине оппозиция бойкотировала президентские выборы в апреле 2021 года, выигранные в первом туре президентом Патрисом Талоном, который таким образом остался на второй срок. В Джибути президент Исмаил Гелле был переизбран в апреле в первом туре на пятый срок, получив 98 % голосов. В Нигере Мохамед Базум победил на президентских выборах с 55,75 % голосов во втором туре. Его соперник, бывший президент Махаман Усман, не пожелал признать поражение, но призвал своих сторонников протестовать мирно.

Зато добрые вести пришли из Замбии, где Хакаинде Хичилема, пять раз безуспешно выдвигавший свою кандидатуру на выборах, наконец стал президентом. Его предшественник Эдгар Лунгу, выдержав небольшую волнительную паузу, признал свое поражение. Это прекрасный пример демократии. Обнадеживающие признаки демократического прогресса заметны в Сан-Томе и Принсипи и в Кабо-Верде, где на выборах победили кандидаты от оппозиции.

Конфликты, кризисы и Папа Франциск

Помимо выборов 2021 год в Африке отличился конфликтами — впрочем, как и все предыдущие годы. Речь идет об очень тяжелых ситуациях, о многих случаях политической нестабильности, которые, увы, сеют смерть и разрушение. Вдобавок несколько африканских стран пострадали от природных катастроф.

Южный Судан так и не знает подлинного мира с тех пор, как достиг независимости. В 2021 году в очередной раз было подписано соглашение между президентом Сальвой Кииром Маярдитом и вице-президентом Риеком Мачаром. Мирные соглашения не соблюдаются, закручивается спираль насилия. К тому же в начале августа 2021 года вспыхнули бои между соперничающими фракциями внутри партии, возглавляемой вице-президентом, в результате его противники объявили, что отстранили его от руководства партией, и по меньшей мере 30 человек погибли[15]. Поэтому не удивляет постоянное беспокойство Папы Франциска об этой стране. Вместе с архиепископом Кентерберийским и модератором Церкви Шотландии он обратился с посланием к политическим лидерам Южного Судана в 10-ю годовщину независимости страны: «В этот день, когда Южный Судан празднует десятилетие своей независимости, мы сердечно вас поздравляем. Эта годовщина напоминает о ваших минувших битвах и позволяет с надеждой смотреть в будущее. Ваша страна благословлена огромным потенциалом, и мы призываем вас приумножать усилия ради того, чтобы ваш народ вкусил все плоды независимости»[16].

Впрочем, Понтифик с начала прошлого года внимательно следит за всеми кризисными ситуациями на континенте. Завершая молитву Ангел Господень 1 января 2021 года, Франциск призвал молиться о жертвах похищений в архиепархии Оверри в Нигерии. Эти слова напоминают о том, какой опасности подвергается все нигерийское население: уже много лет его терроризирует группа «Боко Харам» (запрещена в России — прим. ред.), часты похищения людей. В мае 2021 года, когда в Демократической Республике Конго — стране, годами живущей нестабильно, особенно в восточной части, — город Гома пострадал от извержения вулкана, Франциск, при чтении Regina Coeli, призвал молиться о людях в этом городе[17]. Еще одну страну в 2021 году сотрясала череда проявлений насилия: результатом многочисленных терактов стали сотни погибших и десятки тысяч эвакуированных — это Буркина-Фасо. Папа не мог не откликнуться на страдания жителей этой страны и заверил их в том, что он рядом с жертвами терактов[18]. На молитве Ангел Господень 4 июля 2021 года, в связи со вспышкой насилия в Королевстве Эсватини (бывший Свазиленд), Папа призвал к диалогу, примирению и мирному разрешению конфликтов[19].

Еще одной горячей точкой стала Южная Африка, тяжело пораженная пандемией COVID-19 — особенно при третьей волне, — более чем какая-либо другая африканская страна. И словно этого мало — в июле 212 человек погибли в одну неделю из-за насильственных действий, «спровоцированных и запланированных», как сказал президент Сирил Рамафоса. Первые инциденты вспыхнули после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы; потом беспорядки распространились на фоне эндемической безработицы и новых антиковидных ограничений, так что пришлось вмешаться армии[20]. В этих обстоятельствах Папа на молитве Ангел Господень 18 июля 2021 года устремился мыслями к южноафриканскому народу и призвал ответственных лиц работать ради достижения мира и совместно оказывать помощь нуждающимся[21].

Наконец, одним из тяжелейших африканских кризисов 2021 года стал конфликт в Тыграе (Эфиопия). В речи после молитвы Ангел Господень 7 ноября 2021 года Франциск выразил тревогу об этом северо-восточном регионе Африки и в частности заявил: «Я с беспокойством слежу за новостями с полуострова Сомали, особенно из Эфиопии, сотрясаемой конфликтом, который длится уже более года, со многими жертвами, и привел к серьезному гуманитарному кризису. Призываю всех молиться об этих людях, проходящих через суровое испытание, и повторяю: пусть восторжествуют братская гармония и мирный путь диалога»[22]. В результате конфликта тысячи людей погибли, более двух миллионов были эвакуированы; согласно ООН, «более пяти миллионов человек испытывают нехватку в пище, и […] по оценкам, 400 000 человек живут в условиях, близких к голоду»[23].

Изучая военные конфликты в Африке 2021 года, мы видим, что это продолжение процессов, уже протекавших в 2020 году. В обращении к членам дипломатического корпуса 8 февраля 2021 года, аккредитованного при Святом Престоле, Франциск говорил о закрытии границ вследствие пандемии, а также об экономическом кризисе, вызвавшем гуманитарные чрезвычайные ситуации в регионах, пострадавших от изменений климата и от засухи, и в лагерях для беженцев и мигрантов[24]. В той же речи Папа упомянул о положении в Ливии и пожелал ей мира. Не забыл он и Центральноафриканскую Республику — страну, сотрясаемую политическими и социальными волнениями. Вспомним также мозамбикскую провинцию Кабу-Делгаду, где высокая напряженность вылилась в конфликт со смертями и исходом населения, которое погрузилось в хаос и голодает.

Помимо открытых конфликтов, другие значительные африканские кризисы связаны с миграцией. На эту тему Папа высказался очень резко, употребив слово «концлагерь». 24 октября 2021 года на молитве Ангел Господень Папа объявил, что он рядом с тысячами мигрантов, беженцев и всех, кто нуждается в защите в Ливии: «Никогда вас не забываю, слышу ваши крики и молюсь о вас. Многие из этих мужчин, женщин и детей подвергаются бесчеловечному обращению. Еще раз призываю международное сообщество сдержать свои обещания — искать общих, конкретных и долговечных решений по управлению миграционными потоками в Ливии и во всем Средиземноморье. А как страдают отвергнутые! Там настоящие концлагеря»[25]. Незадолго до того, 12 октября, Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что по меньшей мере 15 мигрантов и беженцев, пытавшихся добраться до Европы, утонули при кораблекрушении у берегов Ливии. Более 25 000 мигрантов и беженцев были перехвачены в 2021 году ливийской береговой охраной. Кроме того, по оценкам Агентства, почти 10 000 просящих убежища заперты в официальных центрах заключения в Ливии. А Международная организация по миграции сообщила, что в октябре 2021 года ливийские охранники расстреляли шестерых мигрантов из стран Тропической Африки в центре заключения в Триполи, и заявила о чудовищных условиях пребывания в этом месте, переполненном людьми[26]. Вот почему Франциск так настойчиво призывает международное сообщество взять на себя ответственность за положение мигрантов в Ливии[27]. Мы должны проявить сострадание, а также установить справедливость — это всеобщая обязанность.

Есть бедствия, вызванные природными катаклизмами: изменения климата и их последствия приводят к голоду. В связи с этим Папа утверждает в уже цитированной речи от 8 февраля 2021 года, что «в Африке климатические изменения, усугубленные опрометчивыми человеческими вмешательствами, а теперь и пандемией, вызывают серьезное беспокойство»[28]. Франциск имеет в виду прежде всего продовольственную нестабильность, от которой в минувший год пострадали, в частности, Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Южный Судан.

Понтифик постоянно упоминает в своих посланиях разнообразные невзгоды, которые, увы, сопровождали Африку в течение всего 2021 года. Например, в пасхальном послании Urbi et Orbi (городу и миру) от 4 апреля 2021 года он говорит: «Христос, наш мир, да положит конец вооруженному столкновению в любимой и мученической Сирии […] и в Ливии, где, наконец, просматривается завершение десятилетия споров и кровопролитных стычек»[29]. В то же время Папа высказывает пожелание: пусть сила воскресшего Христа поддержит африканские народы, чьему будущему угрожают внутреннее насилие и международный терроризм. Речь идет прежде всего о населении Сахеля в Нигерии, а также о жителях регионов Тыграй и Кабу-Делгаду.

В рождественском послании Urbi et Orbi от 25 декабря 2021 года Франциск пожелал, чтобы Князь мира помог Эфиопии найти путь примирения и мира и прислушался к воплю народов в регионе Сахель, страдающих от международного терроризма. Мысль Папы обратилась к народам, пораженным разделениями, безработицей, экономическим неравенством и внутренними конфликтами, — так обстоит дело во многих странах Северной Африки, Судане и Южном Судане[30].

Как пастырь Вселенской Церкви Папа Франциск возвышает голос в хоре наций, стремящихся к миру и гармонии во всем мире. Очень ценны усилия, предпринятые Святым Престолом для заключения соглашений со странами. В уже цитированном нами обращении к дипломатическому корпусу Понтифик упоминает подписанные международные соглашения, которые «способствуют укреплению уз взаимного доверия и позволяют Церкви эффективнее вносить вклад в духовное и социальное благосостояние ваших стран»[31].

Заключение

Африканский континент живет и будет жить дальше, несмотря на нищету, бедствия, конфликты, войны, терроризм, которые в наше время преграждают ему путь. Чего мы желаем Африке, так это смены шаблона. Более шестидесяти лет господствующие элиты надеялись на перемену, и эти надежды не оправдались. Но движение, основанное на участии народов, может привести к возрождению всех стран на этом континенте. Очень бы хотелось, чтобы это знамение времен позволило Африке вести такую жизнь, где будет меньше напряженности, меньше конфликтов, болезней, терроризма и природных катастроф. И тогда континент пойдет по пути устойчивого и стабильного развития. Остальной мир не может жить беспечно и счастливо, когда один из континентов страдает от тяжких бедствий.

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ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] В 2021 году умерли два действующих президента: Джон Магуфули, президент Танзании, и Идрисс Деби, президент Чада. Бывшие главы государств: Дидье Ратсирака, экс-президент Мадагаскара (1976-1993), умер 28 марта 2021 года; Кеннет Каунда, экс-президент Замбии, почил 17 июня в возрасте 97 лет; Хиссен Хабре, бывший руководитель Чада (1982-1990), ушел 24 августа в возрасте 79 лет; Абдельазиз Бутефлика, бывший президент Алжира (1999-2019), скончался 17 сентября в возрасте 84 лет; Фредерик де Клерк умер 11 ноября в возрасте 85 лет. Де Клерк был последним белым южноафриканским президентом, который ускорил падение режима апартеида, освободив Нельсона Манделу, и с ним разделил Нобелевскую премию мира в 1993 году. Наконец, в ходе 2021 года нас покинула еще одна исключительная личность: англиканский епископ Десмонд Туту, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года, умер 26 декабря в возрасте 90 лет.

[2] Саммит, изначально получивший название «Франция-Африка», впервые прошел 13 ноября 1973 года по инициативе тогдашнего президента Французской Республики Жоржа Помпиду. Целью Франции было наладить более тесные отношения с континентом, особенно с бывшими колониями, чтобы в какой-то форме продолжать оказывать на него политическое и экономическое влияние. Ср. https://afam.org.tr/zoom-sur-lorganisation-de-sommets-sur-lafrique

[3] Ср. E. Domingues Dos Santos — S. Schlimmer, Nouveau Sommet Afrique-France: la continuité masquée de la politique africaine d’Emmanuel Macron, в L’ Afrique en questions (www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/lafrique-questions/nouveau-sommet-afrique-france-continuite-masquee), 27 октября 2021 г.

[4] A. Aboutalib Lô, Zoom sur l’organisation de sommets sur l’Afrique, в Afam (https://afam.org.tr/zoom-sur-lorganisation-de-sommets-sur-lafrique), 13 мая 2020 г.

[5] Ср. M. G. Rutigliano, Vertice Cina-Africa in Senegal: commercio, sicurezza e allarme Sahel, в Sicurezza Internazionale, 29 ноября 2021 г.

[6] Лоран Ларше, журналист газеты La Croix, пишет: «После медового месяца – 2000-х годов и половины 2010-х, когда Китай встречали с распростертыми объятиями на континенте, где он инвестировал в инфраструктуры и в эксплуатацию сырья, теперь требуются отношения более сбалансированные и диверсифицированные со стороны африканских государств». Ср. L. Larcher, Forum Chine-Afrique, la promesse d’un partenariat plus équilibré, в La Croix (www.la-croix.com/Economie/Forum-Chine-Afrique-promesse-dun-partenariat-equilibre-2021-11-30-1201187752), 30 ноября 2021 г.

[7] A. Aboutalib Lô, Zoom sur l’organisation de sommets sur l’Afrique, цит.

[8] P. Mahe Keingna, Un 3e sommet Turquie-Afrique pour une «cooperation renforcée», в afriquenews (8https://fr.africanews.com/2021/12/18/un-3e-sommet-turquie-afrique-pour-une-cooperation-renforcée), 20 декабря 2021 г.

[9] Ср. A. Aboutalib Lô, Zoom sur l’organisation de sommets sur l’Afrique, цит.

[10] Th. Borrel — A. Boukari Yabara — B. Collombat — Th. Deltombe (edd.), L’ empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique. Guerres, pillages, racisme, coups d’État, corruption, assassinats…, Paris, Seuil, 2021, 12.

[11] Ср. En parallèle d’un sommet Afrique-France relooké, organization d’un contre-sommet à Montpellier du 6 au 10 octobre, в attac France (https://france.

attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/en-parallele-d-un-sommet-afrique-france-relooke-organisation-d-un-contre-sommet), 5 октября 2021 г.

[12] Présidentielle en RDC: le cardinal Monsengwo met en doute la «credibilité» du scrutin, в jeuneafrique (www.jeuneafrique.com/178145/politique/presidentielle-en-rdc-le-cardinal-monsengwo-met-en-doute-la-credibilite-du-scrutin), 12 декабря 2011 г.

[13] C. Thiriot, Les élections en Afrique, un «objet scientifique pertinent», в Afrique contemporaine, n. 239, 2011, 133-135. Хотя в последнее время заметен некоторый регресс в этом аспекте: ср. также F. Ingiyimbere, Perché ancora colpi di stato in Africa? Le responsabilità dell’Unione Africana, в Civ. Catt. 2021 IV 561-574.

[14] Ср. Au Tchad, réélection sans surprise pour un sixième mandat du président Idriss Déby, в Le Monde (www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/20/

au-tchad-reelection-sans-surprise-pour-un-sixieme-mandat-du-president-idriss-deby_6077344_3212.html), 20 апреля 2021 г.

[15] Ср. Sud Sudan: scontri tra fazioni rivali, 30 morti, в Agenzia Ansa, 7 августа 2021 г.

[16] Francesco — J. Welby — J. Wallace, Messaggio ai Leader politici del Sud Sudan in occasione del 10° anniversario dell’Indipendenza, 9 июля 2021 г.

[17] Ср. Франциск, Regina Caeli, 23 мая 2021, www.vatican.va

[18] Ср. его же, Angelus, 6 июня 2021 г.: «Хочу заверить вас в том, что молюсь о жертвах кровопролития, которое произошло в ночь с пятницы на субботу в одном из поселков в Буркина-Фасо. Я рядом с их родственниками и со всем народом этой страны, тяжко страдающей из-за нескончаемых терактов. Африке нужен мир, а не насилие!»

[19] Ср. его же, Angelus, 4 июля 2021 г.

[20] Ср. P. Haski, Gli scontri in Sudafrica mostrano il fallimento degli eredi di Mandela, в Internazionale, 15 июля 2021 г.

[21] Ср. Франциск, Angelus, 18 июля 2021 г.

[22] Его же, Angelus, 7 ноября 2021 г.

[23] Étiopie: l’avenir du Tigré et de la Corne de l’Afrique est «très incertain», в Onu Info (https//news.un.org/fr/story/2021/11/1108122), 8 ноября 2021 г.

[24] Ср. Франциск, Обращение к членам дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле, 8 февраля 2021 г.

[25] Его же, Angelus, 24 октября 2021.

[26] Ср. Méditerranée: près de 15 migrants et réfugiés ont perdu la vie au large de la Libye, в Onu Info (https://news.un.org/fr/story/2021/10/1106082), 12 октября 2021 г.

[27] На молитве Ангел Господень 28 ноября 2021 года Папа Франциск вновь заговорил о положении мигрантов в Средиземноморье, упомянув о своей встрече с членами ассоциаций и групп мигрантов и с теми, кто их сопровождает. Папа сказал, что ему «очень больно думать о них, особенно о репатриированных в Северную Африку, где их “ловят” торговцы людьми и обращают в рабство: продают женщин, пытают мужчин…»

[28] Франциск, Обращение к членам дипломатического корпуса…, цит.

[29] Его же, Послание городу и миру, 4 апреля 2021 г.

[30] Ср. Его же, Послание городу и миру, 25 декабря 2021 г.

[31] Его же, Обращение к членам дипломатического корпуса…, цит. В частности, Папа Франциск напомнил об обмене документами, ратифицирующими рамочное соглашение между Святым Престолом и Демократической Республикой Конго, и соглашение о юридическом статусе Католической Церкви в Буркина-Фасо.

Жан-Пьер Боджоко SJ

Источник: La Civiltà Cattolica