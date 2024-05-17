Очистить спорт от эгоизма и стяжательства

Папа Франциск направил послание участникам Международной конференции на тему духовности и спорта, которая в эти дни проходит в Риме на тему «Вкладывая жизнь в игру». Её организаторами выступили ватиканский Департамент культуры и образования и Посольство Франции при Святейшем Престоле. Передает русская служба Vatican News.

Приветствуя делегатов, Епископ Рима отмечает связь между спортом и духовной жизнью, поскольку дисциплина и самообладание атлетов нередко служат метафорами добродетельной христианской жизни «для всех, кто в той или иной мере желает угодить Богу и стать Его другом». Спортивная деятельность заряжает энергией, объединяет и вдохновляет людей, особенно молодёжь, напоминает Папа:

«Вот почему так важно пастырское попечение о спорте и воспитании в духе подлинных соревновательных ценностей, очищенных от эгоизма и меркантильности. По этой же причине Церковь должна принимать во внимание спортивный опыт и адекватно оценивать его в своём деле благовестия».

В центре международной встречи – размышления о «спорте вне спорта», его этические, социальные, культурные, политические и духовные ценности, констатирует Папа, подчёркивая, что любые уровни спорта должны быть отмечены «духом любительства», гарантирующим его аутентичность. Этот стиль тесно связан с духовностью менеджеров, тренеров, технических специалистов и самих спортсменов, – взрослых, на которых возложена огромная ответственность:

«Совесть, сформированная человеческими ценностями, играет решающую роль в создании здоровой, воспитывающей спортивной среды: она предотвращает любые антипедагогичные действия и злоупотребления, в первую очередь по отношению к несовершеннолетним и самым уязвимым».

В конце послания Святейший Отец благодарит участников симпозиума за начинания, заверяет в молитвах и призывает на их труды Божье благословение.