Очередной Всемирный день молодёжи пройдёт в Лиссабоне с 1 по 6 августа 2023 года

Объявлена дата проведения следующего Всемирного дня молодёжи, который пройдет в Португалии. Уже работают более 400 волонтеров, и 21 епархия страны проявляет большую активность. Передает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

По традиции, дата очередного Всемирного дня молодёжи объявляется 4-го октября, в день литургической памяти святого Франциска Ассизского. Первоначально запланированный на лето 2022 года в Лиссабоне, из-за пандемии коронавируса День молодёжи был перенесен на август 2023 года. Кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни объявил о месте проведения этого Всемирного дня 27 января 2019 года в Панаме, в конце молодёжного форума. Логотип события был создан в октябре 2020 года, а 22 ноября того же года, в праздник Христа, Царя Вселенной, во время Святой Мессы под предстоятельством Папы Франциска, португальцам был передан Крест Всемирного дня молодёжи. В январе 2021 года Лиссабонский организационный комитет представил официальный гимн под названием Há Pressa no Ar, вдохновлённый темой следующего ВДМ: «Мария встала и пошла поспешно» (см. Лк 1,39).

В пресс-релизе оргкомитета говорится: «Молодые люди со всего мира с нетерпением ждали дату проведения ВДМ-Лиссабон 2023, чтобы подготовиться к встрече в португальской столице». Кардинал Мануэль Клементе, Патриарх Лиссабонский, выразил надежду, что 22 месяца, которые «отделяют нас от ВДМ, станут временем евангелизации для всех». Более 400 добровольцев, в основном португальцы, готовят это мероприятие. В каждой из 21 епархии Португалии также созданы епархиальные организационные комиссии, отвечающие за подготовку к ВДМ, который был учрежден Папой Иоанном Павлом II в 1985 году и с тех пор стал местом встречи и общения для миллионов людей по всему миру.

Первый Всемирный день молодёжи состоялся в 1986 году в Риме, и с тех пор его проводили в следующих городах: Буэнос-Айрес (1987), Сантьяго-де-Компостела (1989), Ченстохова (1991), Денвер (1993), Манила (1995), Париж (1997), Рим (2000), Торонто (2002), Кёльн (2005), Сидней (2008), Мадрид (2011), Рио-де-Жанейро (2013), Краков (2016) и Панама (2019).