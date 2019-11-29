Очередной тур богословского диалога между Римско-Католической и Ассирийской Церквами прошел в Ватикане

21-22 ноября с.г. в Ватикане прошла пленарная сессия Смешанной комиссии по теологическому диалогу между католической и Ассирийской Церковью Востока. В центре внимания участников встречи находились вопросы, связанные с природой и миссией Церкви, а также деятельностью Святого Духа в Церкви.

В ходе этой, уже третьей, фазы диалога члены Смешанной комиссии представили документы об образе Церкви в обеих традициях, каждая из которых развила взаимодополняющую интерпретацию тайны Церкви, как Тела Христа, Пастыря и его стада,Матери, Ковчега спасения, Жениха и невесты, собрания верующих и духовного госпиталя.

Участники встречи с благодарностью отметили 25-летие основания Смешанной комиссии, а также подписание Иоанном Павлом II и Патриархом Мар Дынхой IV Совместной христологической декларации в ноябре 1994 г.

Ассирийская Церковь Востока насчитывает около 500 тысяч верных, проживающих на территории Ближнего Востока, Европы, Северной Америки и Австралии. Резиденция Патриарха располагается в иракском городе Эрбиль.

По материалам Vatican News