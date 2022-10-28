Объявлены дата и тема следующего Всемирного Евхаристического конгресса

С 8 по 15 сентября 2024 года в столице Эквадора Кито будет проходить 53-й Международный евхаристический конгресс, посвящённый теме «Братство для исцеления мира. Все вы братья». Официальное заявление было сделано 27 октября церковными властями страны на встрече с журналистами в резиденции поместного епископата, передает русская служба Vatican News.

По сообщению Папского комитета международных евхаристических конгрессов, с сегодняшнего дня «начинается практическая организационная и духовная подготовка к очередному Международному евхаристическому конгрессу (IEC2024), в которой также примут участие национальные делегаты, назначенные епископскими конференциями различных стран». Информация и новости уже доступны на Интернет-порталах www.iec2024.ec и www.congressieucaristici.va.

20 марта 2021 года Ватиканский зал печати объявил, что Папа Франциск одобрил назначение архиепархии Кито местом проведения конгресса по случаю 150-летия посвящения Эквадора Святейшему Сердцу Иисуса. Предстоящий Международный евхаристический конгресс, по сообщению пресс-службы Ватикана, «продемонстрирует плодотворность Евхаристии для евангелизации и обновления веры на латиноамериканском континенте».