Объявлен конкурс на участие в программе по межрелигиозному диалогу

Комитет премии Зайеда за общечеловеческое братство и Джорджтаунский университет приглашают молодых университетских студентов принять участие в интенсивной программе по межкультурному и межрелигиозному диалогу, сообщает русская служба Vatican News.

Отобранным кандидатам – студентам и выпускникам разных вероисповеданий со всего мира — будет предоставлен грант на обучение, включающее встречи онлайн и образовательную поездку в Индонезию в августе 2025 года. Молодые люди встретятся не только со сверстниками из разных культурных и религиозных контекстов, но и с политиками, религиозными лидерами и с лауреатами премии «Зайед».

В прошлом году такой грант был предложен впервые, и для программы были выбраны 11 студентов из 8 стран, принадлежащие к 5 вероисповеданиям. В феврале 2024 года они совершили учебную поездку в Абу-Даби, где приняли участие во вручении премии Зайеда и встретились с Верховным имамом Аль-Азхара Ахмадом Аль-Тайибом, почетным лауреатом этой премии, а также с президентом Восточного Тимора и члена жюри премии 2022 года Хосе Рамуш-Ортой. Готовясь к этой поездке, студенты работали над выявлением препятствий, с какими сталкиваются инклюзивные общины в университетских кампусах, анализом позитивных практик и над разработкой конкретных предложений для развития культуры встречи в университетах всего мира.

Генеральный секретарь премии Зайеда судья Мохамед Абдельсалам так прокомментировал это начинание: «Сотрудничество с университетами всего мира с тем, чтобы помочь новому поколению лидеров освоить необходимые умения и навыки и стать послами мира и сосуществования между университетами, общинами и карьерами, — это приоритет для прогресса мира и братства между людьми». Со своей стороны представитель Джорджтаунского университета Томас Бэнчофф отметил: «Никогда еще не была столь важной поддержка молодежи, задействованной в межрелигиозном диалоге и сотрудничестве».

Одна из участниц прошлогодней программы Айша Альясси рассказала о своем опыте: «Образовательный грант по программе “Общечеловеческое братство” стал для меня фактором личностного и духовного роста. Нам посчастливилось встретиться с различными зарубежными лидерами, которые подчеркнули, как важно для молодых людей продвигать процессы мира и человеческого братства. Их вера в нас оставило знак в наших сердцах и заставило почувствовать себя ответственными за то, чтобы оставить будущим поколениям лучший мир».

Заявки на участие в программе можно направлять до 16 мая.

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