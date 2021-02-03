Общий римский календарь пополнился пятью святыми

Обнародованы два декрета Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств о некоторых изменениях в Общем римском календаре по распоряжению Папы Франциска. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Первый декрет, подписанный кардиналом Робертом Сара 25 января, включает в Общий римский календарь литургическую память святого Григория Нарекского (Григора Нарекаци), авву и Учителя Церкви, святого Иоанна Авильского, пресвитера и Учителя Церкви, и святую Хильдегарду Бингенскую, деву и Учителя Церкви.

«Святость сочетается со знанием, – подчеркивается в декрете Конгрегации, – а оно есть переживание тайны Иисуса Христа, неразрывно связанной с тайной Церкви. Эта связь между святостью и разумением Божественного и вместе с тем человеческого совершенно особым образом воссияло в тех, кто был украшен титулом Учителя Церкви. Действительно, мудрость, присущая этим мужчинам и женщинам, касается не только их самих, поскольку, став учениками Божественной Премудрости, они в свою очередь стали наставниками премудрости для всей церковной общины. В свете вышесказанного святые Учители Церкви присутствуют в Общем римском календаре».

Литургическая память святого Григория Нарекского отмечается 27 февраля, святого Иоанна Авильского – 10 мая, святой Хильдегарды Бингенской – 17 сентября. Эти даты должны быть вписаны во все литургические календари и пособия для совершения Мессы и Литургии часов. Соответственно, литургические тексты, приложенные к декрету, должны быть переведены, одобрены и, после утверждения Конгрегацией богослужений, опубликованы Епископскими конференциями.

26 января кардинал Роберт Сара подписал еще один декрет: о включении в Общий римский календарь литургической памяти святых Марфы, Марии и Лазаря 29 июля. Ранее в этот день совершалась только литургическая память святой Марфы (уже включенная в Общий римский календарь). «Традиционная неопределенность латинской Церкви в отношении идентификации Марии – Магдалины, которой Христос явился после Воскресения, сестры Марфы и грешницы, которой Господь простил грехи, – в силу чего в Римский календарь на 29 июля была вписана одна лишь Марфа, преодолена в результате недавних исследований, о чем свидетельствует современный Римский мартиролог, воспоминающий в тот же день также Марию и Лазаря. Кроме того, в некоторых местных календарях память сестер и брата отмечается одновременно в этот день», – поясняется в тексте декрета.

Согласно действующим правилам, последний пересмотр которых был осуществлен в 2008 году, включение святых, уже присутствующих в частных литургических календарях, в Общий римский календарь при соблюдении определенных условий, согласно указаниям Второго Ватиканского Собора: «Чтобы праздники святых не получили преимущества над праздниками, отмечающими сами тайны Спасения, большинство их предоставляется празднованию в каждой из отдельных Церквей, стран или монашеских семейств. На всю Церковь следует распространять лишь те праздники, на которых поминают святых, имеющих действительно вселенское значение» (SC 111).