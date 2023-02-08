Община Святого Эгидия продолжит мирные переговоры по Южному Судану в Риме

Католическая община Святого Эгидия возобновит проведение раундов переговоров между представителями правительства Южного Судана и оппозиционными группами, которые периодически нарушают режим прекращения огня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил ответственный за международные отношения общины Святого Эгидия Мауро Гарофало.

«Встречи между представителями правительства и оппозиционными группами, которые пока не присоединились к мирному соглашению, будут продолжены. Таких насчитывается пять», — уточнил он. Он указал, что президент Южного Судана объявил по поводу «исторического визита» Папы Римского Франциска в африканскую страну о «возобновлении прерванных переговоров».

С 2020 года община Святого Эгидия проводит «Римскую инициативу», в рамкой которой организовывались раунды встреч для привлечения к подписанному в 2018 году мирному соглашению оппозиционных вооруженных группировок. Часть из них присоединилась, подписав Римскую декларацию. Встречи продолжались до осени 2021 года, в середине ноября 2022 года правительство Джубы заявило о приостановке своего участия в римских раундах, обвинив оппозиционные группы в нежелании присоединяться к соглашению. Папа Франциск лично прилагал усилия к примирению, в 2019 году в Ватикан приезжали президент Южного Судана Салва Киир и четыре из пяти вице-президентов, среди которых был бывший лидер оппозиции Риек Машар. Соглашение между ними в 2018 году положило основу для завершения конфликта, который идет с 2013 года.

Говоря о южносуданском урегулировании, Гарофало отметил, что украинский конфликт не вписывается в применяемые общиной формулы. «Мы говорим о совершенно разных масштабах. Война на Украине — крупный международный кризис, в Южном Судане мы говорим о региональном конфликте, возникшем на базе этнических столкновений. Это совсем другое решение, хотя отнюдь не более простое», — отметил собеседник агентства. Община Святого Эгидия неоднократно призывала к миру на Украине, которой оказывает гуманитарную помощь.