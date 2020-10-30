Общие аудиенции Папы снова будут проходить в Апостольской библиотеке

C 4 ноября общие аудиенции Папы Франциска по средам опять будут проходить в режиме онлайн в библиотеке Апостольского дворца, из которой они транслировались во время карантина с 26 февраля по 26 августа.

В сообщении Ватиканского зала печати уточняется, что причиной смены места катехизических наставлений является противостояние пандемии коронавируса и избежание риска для участников встречи, в частности, случай заражения COVID-19, обнаруженный во время общей аудиенции в среду 21 октября.

Напомним, что 2 сентября – после 189-дневного периода виртуальных встреч – Папа Франциск впервые провёл общую аудиенцию с верующими, но не на площади Святого Петра, а в небольшом Дворе святого Дамасия возле Апостольского дворца. Тогда, в начале катехизического наставления, Папа сказал паломникам: «Спустя столько месяцев мы возобновляем наши встречи лицом к лицу, а не экран к экрану. Лицом к лицу, и это прекрасно!». Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с первой среды ноября верующие опять смогут увидеть и услышать Папу лишь виртуально.



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News