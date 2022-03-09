Общество Иисуса помогает украинским беженцам в Польше

Иезуитская служба беженцев основана в 1980 году и действует в более чем 50 странах мира. В Польше её работу координирует о. Виталий Осмоловский, передает русская служба Vatican News.

В специальном интервью для Радио Ватикана священник рассказал о помощи монашеской организации многочисленным беженцам из Украины:

— Мне поручили миссию от Общества Иисуса быть координатором гуманитарной миссии для Украины. На данный момент я нахожусь в Польше. Мы организовали свою работу и стараемся, чтобы она была продуктивной и смогла помочь как можно большему количеству людей. На сегодняшнее утро было около 1 200 000 беженцев. Конечно, не все они остаются в Польше, – часть едет дальше в какие-то страны, но в основном люди остаются здесь, в Польше. Поэтому ситуация довольно-таки тяжелая, но она под контролем, потому что Польша – это единая страна, которая так много, так сердечно, так милосердно помогает и поддерживает и готова помогать, и я очень благодарен за это. Основная наша работа заключается в том, что мы собираем средства и сотрудничаем с международными организациями. Все эти средства идут как от юридических, так и физических и религиозных организаций. В основном мы стараемся подготовить такую, скажем, “финансовую подушку”, которая будет работать и помогать на протяжении нескольких лет. В основном мы концентрируемся на том, чтобы это была медицинская помощь, психологическая помощь, помощь в акклиматизации в новых местах. Мы организовываем стипендии для учеников, которые пойдут в школу здесь; есть также точечная помощь людям, которые нуждаются в этой помощи прежде всего от нашей Иезуитской службы беженцев. В эту помощь входят вещи, продукты питания, средства гигиены и предметы первой необходимости. Кроме того, многие беженцы едут с домашними питомцами, поэтому также и им помогаем. Я думаю, что мы, как люди, должны прежде всего концентрироваться на нашей человечности, концентрироваться на том, что нас объединяет, а не на том, что делит. Мысли о том, что я могу быть хорошим, заставляет меня стараться стать хорошим. Мы должны стараться, каждый из нас должен стараться. Я говорю, что всякий раз, когда я просыпаюсь, работы очень много, и я стараюсь вставать и работать и делать хорошо свою работу. Мы прежде всего должны концентрировались на нашей человечности, потому что в этом мы едины и одинаковы.