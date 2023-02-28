Общество Иисуса выступило с заявлением по делу священника Ивана Марко Рупника

Новые обвинения по делу иезуита Ивана Марко Рупника относятся более чем к 30-летнему периоду – с 80-х годов до 2018 года, передает русская служба Vatican News. Очередное заявление Общества Иисуса на эту тему озаглавлено «На пути к признанию истины».

В документе говорится о свидетельствах тех, кого можно считать поистине «выжившими», учитывая масштаб перенесенных по вине иезуита страданий. Эти свидетельства восходят к разным периодам и к разным местам: обвинения предъявлены со стороны Общины Лойолы, центра им. Алетти, отдельных лиц, заявивших о злоупотреблениях их совестью, о духовных и психологических манипуляциях, а также о сексуальных домогательствах, имевших место в личных отношениях с отцом Рупником.

«Степень достоверности прозвучавших обвинений и свидетельств представляется предельно высокой», — говорится в заявлении иезуитов. Его текст основан на материалах, собранных в последние месяцы специальной командой Делегации по римским обителям и межпровинциальным домам Общества Иисуса.

Была сделана безуспешная попытка пригласить отца Рупника на специальную встречу для обсуждения произошедшего. Поступившие обвинения, уточняется в документе, по всей вероятности, исключают уголовную значимость поступков Рупника, однако они весьма существенны с канонической точки зрения и в том, что касается ответственности Рупника как священника и члена ордена.

Теперь генеральный настоятель Общества Иисуса может предпринять один из следующих возможных шагов: запретить словенского иезуита в служении (временно или окончательно); предписать ему переезд в специально отведенное место – также на время или на неопределенный срок; либо начать процесс отстранения от ордена, согласно нормам канонического права.

«Безусловно, — говорится в заявлении, — заинтересованное лицо имеет право на помощь и защиту в этом процессе». Кроме того, уточняется, что, поскольку речь идет не об уголовных преступлениях, дело Рупника не имеет срока давности.

В качестве первого шага отец Йохан Версхюрен, делегат генерального настоятеля иезуитов и главный настоятель Международных домов Общества Иисуса, намерен провести внутреннее расследование в рамках Ордена иезуитов. Он усилил меры по ограничению в служении отца Рупника на время процесса, наложив запрет на любую публичную деятельность в области искусства, в особенности в религиозных структурах (храмах, ораториях, часовнях домов для духовных упражнений и центрах духовности). Эти меры добавились к тем, что были приняты ранее, а именно к запрету публично осуществлять священническое и сакраментальное служение, запрету на публичные выступления и запрету покидать область Лацио.