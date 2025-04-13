Общегородской Крестный путь в Санкт-Петербурге

12 апреля накануне Вербного воскресения католики Санкт-Петербурга собрались на традиционный Общегородской Крестный путь, который был организован в храме Посещения Девой Марией Елисаветы.

По мнению вспомогательного епископа Архиепархии Божией Матери в Москве монс. Николая Дубинина, это знак единства католиков города на Неве:

— Католическая Церковь в Санкт-Петербурге представлена несколькими общинами: это несколько приходов, монашеских общин, семинария и так далее. Поэтому — в силу разнообразия и богатства, которое есть в городе — важно, чтобы мы не только ощущали, но и проявляли своё церковное единство. И Крестный путь, традиционный, общегородской — это один из тех моментов, когда мы действительно собираемся вместе и складываемся в некую единую духовную мозаику. Звучат размышления, подготовленные представителями разных общин. Мы поём песнопения, которые обычно поют в разных приходах, но сегодня они звучат вместе. И это, конечно, даёт нам ощущение единства нашей Церкви. И также выражается, думаю, красноречивым образом, как наше свидетельство о том, что мы, католики в Петербурге, едины во Христе.

Традиционно общегородской Крестный путь становится преддверьем Страстной недели, приближающей верующих к последним дням земной жизни Спасителя и ведущей в Пасхе, главному празднику Церкви – Светлому Христову Воскресению.



Михаил Фатеев (Санкт-Петербург)

Источник: русская служба Vatican News