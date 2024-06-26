Общая аудиенция в Ватикане 26 июня. Папа: наркоманию не сократить либерализацией

На общей аудиенции в среду 26 июня Папа Франциск напомнил: «Сегодня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, учреждённый Генеральной ассамблеей ООН в 1987 году. Тема дня в этом году – ‘Доказательства очевидны: инвестируйте в предотвращение’». Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима процитировал св. Иоанна Павла II: «Наркомания обедняет любое сообщество, ослабляет человеческие силы и моральные устои, подрывает общепризнанные ценности, губит желание жить и вносить вклад в созидание лучшего общества». При этом у каждого наркомана – собственная история, которую необходимо выслушать, понять, полюбить и, насколько это возможно, исцелить и очистить. Наркозависимые люди неизменно обладают достоинством детей Божьих.

«Нельзя игнорировать злые намерения и действия торговцев наркотиками», – отметил Папа и привёл слова Бенедикта XVI: «Пусть наркоторговцы задумаются о зле, которое они причиняют множеству юных и взрослых людей из всех слоёв общества: Бог потребует ответа за содеянное. Человеческое достоинство нельзя попирать, особенно таким образом».

Невозможно сократить наркозависимость за счёт либерализации наркотиков, «как это предлагается или уже осуществляется в некоторых странах», подчеркнул Святейший Отец:

«Зная множество трагических историй наркоманов и их семей, я убежден, что с моральной точки зрения необходимо положить конец производству и обороту этих опасных веществ. Сколько же в мире торговцев смертью, движимых логикой власти и денег любой ценой! Это зло порождает насилие, сеет страдания и смерть, и оно требует от всего общества смелых ответов. Производство и торговля наркотиками также оказывают разрушительное воздействие на наш общий дом, и это становится всё более очевидным в бассейне Амазонки».

Приоритетным направлением борьбы с этим социальным злом является профилактика – «воспитание молодёжи в духе ценностей, на которых строится личная и общественная жизнь, сопровождение нуждающихся и укрепление надежды на будущее». Папа напомнил, что во время апостольских поездок он посещал реабилитационные общины, вдохновлённые притчей о Добром самарянине. Достойны похвалы усилия поместных епископатов, которые «продвигают справедливое законодательство и политику в сфере лечения наркозависимых людей и профилактики».

В конце обращения к верующим Епископ Рима сказал:

«Нельзя оставаться равнодушными перед лицом поистине трагической ситуации наркозависимости миллионов людей по всему миру, перед лицом скандала незаконного производства и оборота наркотиков. Господь Иисус остановился, стал близок, исцелил раны, и мы должны подражать Его близости: останавливаться перед ситуациями уязвимости и боли, выслушивать крик одиночества и страдания, наклоняться, чтобы поднимать и возвращать к жизни тех, кто попал в рабство наркотиков. Будем также молиться о преступниках, которые дают наркотики молодёжи: это преступники и убийцы. Помолимся об их обращении!»