Общая аудиенция в Ватикане 20 ноября 2024 года. Папа: харизмы оживляют Церковь

Утром 20 ноября в рамках общей аудиенции Папа Франциск встретился с тысячами паломников на площади Святого Петра. В своём катехизическом наставлении Епископ Рима продолжил размышлять о действии Святого Духа в жизни Церкви, уделив особое внимание теме харизм – духовных дарований, которые оживляют, укрепляют и обновляют христианскую общину. Передает русская служба Vatican News.

По словам Папы, Святой Дух действует в Церкви разными способами: через Таинства, молитву, следуя примеру Богородицы, а также через харизмы, которые предназначены не только для личного духовного роста, но и ориентированы на благо общины. Харизмы – это украшения, которые Святой Дух распределяет, чтобы сделать Невесту Христову прекрасной, подчеркнул Папа и сослался на учительство Второго Ватиканского собора: «Святой Дух освящает Народ Божий, ведёт его и украшает добродетелями не только посредством Таинств и служений, но и “разделяя каждому особо, как Ему угодно”» (Lumen gentium 12).

Харизмы бывают различными – от простых и обыденных до ярких и исключительных, но их объединяет одна цель: служение общему благу. Кроме того, они обладают двумя ключевыми чертами. Во-первых, эти дары предназначены «для общей пользы» (1 Кор 12,7), то есть для служения общине, а не только для личной святости. Во-вторых, они даются «кому-либо», а не всем одинаково, что отличает их от освящающей благодати и Таинств, общих для всех верных.

Святейший Отец предостерёг от заблуждения, что харизмы – это исключительно редкие, зрелищные, необычные способности. Многие из них находят выражение в повседневной жизни: в заботе о ближнем, помощи нуждающимся, в простых и искренних делах любви.

Особое внимание Папа уделил роли мирян и женщин в жизни Церкви: их вклад должен основываться не только на институциональных основаниях, но и на духовных дарах. Миряне – не просто помощники духовенства, но также носители харизм, способные обогащать церковную жизнь своими талантами и служением.

Цитируя Блаженного Августина, Святейший Отец напомнил, что единство делает дары каждого христианина доступными для всей общины: «Если ты любишь единство, всё, что в нём принадлежит другому, принадлежит и тебе». При этом действенная милосердная любовь умножает харизмы на благо всех, подчеркнул в конце наставления Папа Франциск.