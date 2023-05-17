Папа на общей аудиенции 17 мая: благовестие всегда сопровождается милосердием (+ ФОТО)

Утром 17 мая Святейший Отец продолжил цикл катехизических наставлений об апостольском рвении, и на этот раз говорил о св. Франциске Ксаверии (1506-1552), «величайшем миссионере современности» и небесном покровителе католических миссий. Передает русская служба Vatican News.

Этот испанский иезуит, напомнил Папа, был одним из первых членов Общества Иисуса и первых миссионеров, посланных в Индию: на этой далёкой земле – несмотря на огромные трудности и опасности – он в течение многих лет благовествовал людям иной культуры. Святой был готов переносить огромные трудности и опасности, достигать неизведанных земель и «встречаться с народами абсолютно неизвестных культур и языков»: он был движим одним лишь желанием возвестить Иисуса Христа и его Евангелие «и таким образом спасать, приводя множество людей к Богу и их истинному благу», подчеркнул епископ Рима.

Впоследствии миссионер отправился на далёкий индонезийский архипелаг: на Молуккских островах он основал множество христианских общин, составил катехизис на местном языке и научил неофитов его пению, чтобы лучше его понимать.

Следующим пунктом назначения для него стала Япония, куда в те времена ещё не добрался ни один европейский миссионер. Несмотря на многочисленные трудности и незнание языка, семена, которые он посеял, принесли значительные плоды, отметил Святейший Отец. Франциск Ксаверий считал важнейшим для евангелизации Азии возвещение Евангелия в Китае, но эту миссию он не успел реализовать: в 46 лет он скончался на маленьком острове Шанчуань.

Чрезвычайно интенсивная миссионерская деятельность святого всегда сопровождалась молитвой, мистической и созерцательной. Где бы святой ни находился, он проявлял глубокую заботу о больных, бедных и детях.

Любовь Христа была силой, побуждавшей пламенного миссионера идти на самые далёкие окраины, преодолевая трудности, опасности, неудачи, разочарования и уныние. Именно Божья любовь дарила св. Франциску Ксаверию утешение и радость оттого, что он следовал за Господом и служил Ему до конца, подчеркнул Святейший Отец.