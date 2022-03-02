Общая аудиенция Святейшего Отца в Пепельную среду 2 марта (+ ФОТО)

В первый день Четыредесятницы, посвящённый молитвам и посту за мир, Папа Франциск призвал верующих всего мира горячо молиться Богу о прекращении насилия на украинской земле. Передает русская служба Vatican News.

Молитва – это плодородная борозда, в которой можно посеять дух мира даже посреди ужасов войны, подчеркнул Святейший Отец и, обращаясь к полякам, заявил:

«Вы первыми поддержали Украину, открыв свои границы, сердца и двери домов для украинцев, спасающихся от войны. Несмотря на драматизм момента, вы щедро предлагаете им всё необходимое для достойной жизни».

Епископ Рима отметил, что его приветствие на польском языке зачитал украинский монах-францисканец, родители которого в данный момент находятся в подземных убежищах, спасаясь от ракетных ударов в городке под Киевом:

«Вместе с ним мы сопровождаем всех, кто страдает от взрывов, его престарелых родителей и многих стариков, которые остаются в подвалах, чтобы защитить себя. Память об этом народе – в наших сердцах».

Приветствуя верующих в Зале Павла VI, Епископ Рима пожелал, чтобы наша молитва и пост стали горячей мольбой о мире, а мир на земле всегда начинается с нашего личного обращения, на пути следования за Христом.