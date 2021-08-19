Общая аудиенция Папы: функция Закона заканчивается, когда мы выбираем свободу

«Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего: он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира». На общей аудиенции в среду 18 августа Папа Франциск продолжил рассуждения на тему Закона в Послании святого апостола Павла к Галатам. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святой Павел, сказал Папа, был «влюблен в Иисуса Христа и хорошо понимал, что есть спасение»: «дети обетования», наставлял он, — находятся не «под Законом», но призваны к ответственному образу жизни в свободе Евангелия. Какова же, согласно Посланию к Галатам, роль Закона? Павел убежден, что Закон имеет педагогическую роль, это «детоводитель», а история спасения делится на две части: до того, как мы уверовали в Иисуса Христа, и после принятия веры. В центре же находится событие смерти и воскресения Иисуса. Таким образом, если отталкиваться от веры во Христа, в отношении Закона также существует «до» и «после»: прежняя история предстает как пребывание «под Законом», а затем – «по Духу» (Гал 5,25).

Само выражение — находиться «под Законом» — заставляет думать о рабстве. Это состояние, согласно святому Павлу, продолжается до тех пор, пока человек живет во грехе. О соотношении между Законом и грехом апостол более систематически рассуждает в Послании к Римлянам, написанном через несколько лет после Послания к Галатам.

Закон, согласно святому Павлу, был актом великодушия Бога к Его народу. Безусловно, Закон имел ограничительную функцию, но в то же время он защищал народ, наставлял его, дисциплинировал и поддерживал в слабости, особенно перед лицом язычества.

Папа процитировал IV главу Послания к Галатам: «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего:он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира». Павел хочет сказать, что функция Закона ограничена во времени, он не может действовать дольше, поскольку он связан с созреванием людей и с их выбором в пользу свободы: «Когда мы приходим к вере, Закон исчерпывает свою пропедевтическую функцию и должен уступить другому авторитету».

Наставление Павла о ценности Закона имеет большое значение и должно рассматриваться с должным вниманием, во избежание двусмысленности и ошибочных шагов. Мы должны задуматься о том, какой период мы переживаем: тот период, когда мы все еще нуждается в Законе, или же мы убеждены, что получили благодать, чтобы стать сынами Божиими и жить в любви, сказал в заключение Папа Франциск.