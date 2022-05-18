Общая аудиенция Папы 18 мая: пожилые люди учат нас стойкости в вере (+ ФОТО)

Последние страницы Книги Иова стали основой катехизических размышлений Папы Франциска, которыми он поделился с верующими на общей аудиенции в среду 18 мая. Передает русская служба Vatican News.

Продолжая тему христианского взгляда на старость, Епископ Рима отметил, что праведный Иов является свидетелем веры, который громко протестует перед лицом зла, пока Бог не отвечает ему с великой нежностью. Всевышний хвалит Иова за понимание тайны Божьей любви, скрытой за молчанием, и затем обличает его друзей, которые мнили себя всезнающими о Боге, о скорби: за их словами утешения скрывалось лицемерное осуждение Иова «по заранее придуманным схемам». Познав жесточайшую боль и скорбь, Иов взывал к Богу, никоим образом не осуждая Его, а затем «молился о своих плохих друзьях».

Святейший Отец подчеркнул, что история Иова драматически представляет то, что «действительно происходит в жизни, когда на человека, на семью или народ обрушиваются слишком тяжкие испытания, несоизмеримые с человеческой малостью и хрупкостью». «Все мы знаем таких людей, – отметил Папа. – Нас поражал их крик, но часто мы также восхищались стойкостью их веры и любви. Я думаю о родителях детей с тяжёлой инвалидностью, о тех, кто несёт бремя постоянного недуга, о родственниках по соседству… Такие ситуации часто усугубляются нехваткой экономических ресурсов. Порой в истории эти груды бремён, кажется, собираются вместе».

Можем ли мы оправдывать эту «чрезмерность» высшей рациональностью природы и истории, религиозно благословлять её как оправданный ответ «на заслуженную вину жертв»? Этого делать нельзя, подчеркнул Папа. Существует своего рода право жертвы на протест перед лицом тайны зла, право, которое Бог даёт каждому. Божье «молчание» означает, что Бог не уклоняется от конфронтации, но вначале драмы Он позволяет Иову излить чувства, протестовать.

Исповедание веры Иова завершается «почти мистическим опытом», который побуждает его сказать: «Я только слышал о Тебе, а теперь мои глаза видят Тебя» (Иов 42,5). Это свидетельство, отметил Папа, особенно убедительно, если исходит от стариков, с их прогрессирующей немощью и утратами. «Старики повидали многое, они слышали и несдержанные обещания людей. Люди закона, науки и даже религии путают преследователя с жертвой, возлагая на неё полную ответственность за свою боль».

Старики, которые «превращают негодование из-за утраты в упорное ожидание Божьего обетования, являются незаменимой помощью для общины перед лицом чрезмерного зла», подчеркнул Святейший Отец, призвав «учиться у многих дедушек и бабушек, у многих стариков, которые, подобно Марии, объединяют свою – порой душераздирающую – молитву с молитвой Сына Божьего, Который на Кресте предаёт себя Отцу».

Фото — Vatican.va