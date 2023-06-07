Общая аудиенция 7 июня. Папа: святая Тереза да научит нас ходатайству за других

В среду 7 июня в обращении к верующим Папа Франциск отметил, что в этот день общая аудиенция проходит у мощей св. Терезы Младенца Иисуса, великой покровительницы миссий: «Это очень кстати, ведь мы размышляем об апостольском рвении». Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к многочисленным паломникам на площади Святого Петра, Епископ Рима подчеркнул, что, хотя Тереза из Лизье является небесной покровительницей миссий, сама она никогда не выезжала на миссию. Она была монахиней-кармелиткой и умерла в очень молодом возрасте. Хотя тело девушки страдало от болезней, сердце её пылало миссионерским рвением. В своём «Дневнике» она признавалась в желании стать миссионеркой: она хотела быть ею не только несколько лет, но всю жизнь, и даже до конца мира. Тереза была «духовной сестрой» для многих миссионеров: из монастыря она сопровождала их письмами, молитвами, непрестанно жертвуя свои страдания ради их нужд. Святая часто встречала непонимание со стороны сестёр-монахинь, но переносила это с терпением и любовью, отметил Святейший Отец.

Апостольское рвение, миссионерская сила и радость заступничества св. Терезы Младенца Иисуса были прежде всего направлены на грешников, на «дальних». Однажды она услышала о заключённом, приговорённом к смерти за ужасное злодеяние. Преступник отказывался принять утешение веры. Монахиня приняла это близко к сердцу и стала горячо молиться, чтобы через покаяние этот преступник освободил в душе место для Божьего милосердия, в которое Тереза глубоко верила. После казни она прочитала в газете, что перед смертью этот приговорённый вдруг «схватил распятие, поданное ему священником, и трижды поцеловал священные раны» Иисуса. Такова сила заступничества, движимая милосердной любовью, подчеркнул Святейший Отец: именно ходатайство за других является «двигателем» церковных миссий.

По словам Епископа Рима, миссионеры, покровительницей которых является св. Тереза, – это не только те, кто отправляются в далёкие путешествия, изучают новые языки, совершают благие дела и произносят пламенные проповеди. Вовсе нет, миссионером является «каждый, кто живёт – где бы он ни находился – как орудие Божьей любви». Именно апостольское рвение, а не прозелитизм привлекает людей, подчеркнул Папа Франциск: мы становимся христианами не потому, что нас кто-то заставляет, а потому, что нас коснулась любовь. Сегодняшняя Церковь нуждается в сердцах, подобных сердцу святой Терезы, в сердцах, которые привлекают к любви и приближают к Богу гораздо сильнее, чем множество средств, методов и структур, порой отвлекающих людей от самого главного.

В конце общей аудиенции Епископ Рима призвал верующих молиться, дабы по заступничеству св. Терезы Младенца Иисуса Господь помог нам преодолеть эгоизм и даровал горячее желание ходатайствовать за других, чтобы все люди на земле познали и возлюбили Иисуса.