Общая аудиенция 7 декабря. Папа: о правильности решений судит время (+ ФОТО)

Утром 7 декабря, на общей аудиенции в Ватикане, Папа Франциск обратился к верующим с очередным катехизическим наставлением на тему духовного распознавания. В этот раз Епископ Рима обратил особое внимание на «этап, наступающий после принятого решения», чтобы уловить признаки, подтверждающие или опровергающие его правильность. Передает русская служба Vatican News.

Лишь Бог является властелином времени, подчеркнул Святейший Отец, а одной из характеристик доброго духа является продолжительный внутренний покой, приносящий гармонию, единство, пыл, рвение:

«Например, если мы решаем посвятить дополнительные полчаса молитве, а затем понимаем, что остальные моменты дня проходят лучше, мы умиротворяемся, меньше беспокоимся, трудимся с большей тщательностью и рвением, и даже отношения с некоторыми трудными людьми становятся легче, – это всё важные знаки, говорящие в пользу верности принятого решения. Духовная жизнь кругообразна: добрый выбор благотворно влияет на все сферы жизни, это участие в Божьей креативности».

Папа Франциск выделил несколько важных аспектов, которые помогают «увидеть во времени после принятия решения возможное подтверждение его правильности». Во-первых, наш добрый выбор должен быть свободным, благодарным ответом на любовь, благо и щедрость Господа по отношению к нам; верные решения не могут быть продиктованы «страхом, эмоциональным шантажом или принуждением».

Другим важным элементом, по словам Папы, является «осознание своего места в жизни», внесение вклада в более крупный замысел, желание стать его частью. Человек понимает, что нашёл то, что искал, когда в его будни входит порядок, растёт гармония между интересами, устанавливается правильная иерархия ценностей, а новая энергия и стойкость помогают преодолеть очередные трудности.

Епископ Рима отметил ещё одно подтверждение правильности решения: свобода в отношении сделанного выбора, готовность подвергнуть его сомнению и даже отказаться от него «перед лицом возможных опровержений, когда мы пытаемся найти в них предполагаемое учение Господа». Не потому, что Господь хочет лишить нас того, что дорого, но чтобы мы жили во благе свободно, не привязываясь к нему. Только Бог знает, что действительно хорошо для нас, подчеркнул Папа:

«Собственничество в отношениях – враг добра, убийца любви: многочисленные случаи насилия в быту, о которых мы, к сожалению, часто слышим в новостях, почти всегда возникают из-за притязаний на обладание любовью другого, из-за поиска абсолютной стабильности, которая губит свободу и душит жизнь, превращая её в ад».

Можно любить лишь свободными, ибо такими нас создал Господь – «свободными также ответить Ему отказом». В наших интересах предложить Ему самое дорогое и ценное, что позволит нам «относиться к этому наилучшим образом и в духе свободы, как Божьим даром, как знаком Его безвозмездной благости, зная, что наша жизнь – как и вся история – находится в Его благосклонных руках». Библия называет это страхом Божьим, то есть глубоким уважением к Богу, необходимым условием для принятия дара небесной Премудрости (см. Сир 1,1-18), отметил Папа. Страх Божий изгоняет все другие опасения, ибо направлен на Того, Кто является Господом всего сущего. «Перед Ним ничто не может нас потревожить». Признание этого факта является ключевым для принятия верных решений; оно приносит покой в отношении «того, что мы не можем контролировать или предвидеть: здоровья, будущего, близких, наших замыслов», подчеркнул в конце наставления Святейший Отец:

«Важно возложить упование на Господа Вселенной, Который безмерно любит нас и знает, что вместе с Ним мы можем построить нечто великолепное и вечное. Жития святых показывают это самым восхитительным образом».