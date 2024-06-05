Общая аудиенция 5 июня. Папа: «Где Дух Господень, там свобода» (+ ФОТО)

На общей аудиенции 5 июня Папа Франциск продолжил цикл катехизических бесед о Святом Духе, размышляя о библейском имени третьего Лица Пресвятой Троицы. Передает русская служба Vatican News.

Общепринятое имя «Дух» представляет собой латинизированный вариант: пророки, псалмопевцы, Богородица, Иисус и апостолы называли Его Ruah, что означает дыхание, ветер, дуновение, напомнил Епископ Рима. В день Пятидесятницы Святой Дух сошёл на апостолов, сопровождаемый «шумом с неба, как бы от несущегося сильного ветра» (см. Деян 2,2). Образ ветра, неукротимой силы, способной поднимать волны, служит образом мощи Духа Святого, творящего, исцеляющего и направляющего верующих на пути к истине. На страницах Библии часто повторяется сочетание Духа и силы. Но чтобы понять весь смысл библейских реалий, отметил Папа, необходимо обратиться к Иисусу, ибо Господь подчёркивает ещё один аспект сущности третьего Лица Пресвятой Троицы – Его свободу. Ветер невозможно укротить: так и Святой Дух не может быть заключен в рамки человеческих категорий и трактатов.

По словам Папы, в церковной сфере также существует соблазн «институционализировать» Духа, подчинив Его канонам, догмам и определениям. Однако важно понимать, что Дух Святой Сам творит и оживляет эти церковные институты, распределяя Свои дары «как Ему угодно» (1 Кор 12,11).

Епископ Рима привёл слова апостола Павла: «Где Дух Господень – там свобода», – отметив, что эта свобода особого рода, и её значение отличается от общепринятого: это «не разрешение делать то, что хочется, но свобода делать то, что хочет Бог». Это свобода детей, а не рабов, и она не должна становиться «поводом для плоти»: неверно её понимая, богатые эксплуатируют бедных, сильные – слабых, и все безнаказанно злоупотребляют окружающей средой. Подлинная свобода побуждает к добровольному, исполненному любви созиданию добра, подчеркнул Папа Франциск в конце наставления:

«Братья и сёстры, как нам стяжать эту свободу Святого Духа, столь противоположную свободе эгоизма? Ответ кроется в словах, с которыми Иисус обратился однажды к Своим слушателям: ‘Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете’ (Ин 8,36). Попросим Господа сделать нас через Его Святого Духа по-настоящему свободными людьми, чтобы служить с любовью и радостью».