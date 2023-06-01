Общая аудиенция 31 мая. Папа: миссионерский дух св. Маттео Риччи актуален и сегодня

На общей аудиенции в среду 31 мая Папа Франциск продолжил цикл наставлений об апостольском усердии на примере великого итальянского миссионера из Общества Иисусова о. Маттео Риччи (1552-1610). Передает русская служба Vatican News.

Папа Франциск напомнил, что благодаря тщательной подготовке Маттео Риччи удалось достичь Китая. Дорога в Пекин была долгой и тяжёлой, однако настойчивость и непоколебимая вера миссионера позволили ему преодолеть опасности и невзгоды. Его образованность, знание китайских обычаев и языка вызывали большой интерес и восхищение. По словам Папы, математические и астрономические знания святого способствовали плодотворной встрече западной и восточной культуры и науки. Авторитет о. Маттео Риччи, приобретённый в ходе научного диалога, позволил ему предложить жителям далёкой страны истины христианского вероучения и нравственности.

«Желая интегрироваться в китайскую культуру и быт, сначала он – по местным обычаям – одевался как буддийские бонзы, но потом понял, что лучше всего перенять образ жизни и одеяния учёных, университетских преподавателей. Он глубоко изучил их классические тексты, чтобы представить христианство в позитивном диалоге с конфуцианской мудростью, а также с обычаями и традициями китайского общества. Это и называется инкультурация», – отметил Святейший Отец.

Глубочайшей мотивацией всех усилий итальянского святого было провозглашение Евангелия. Для него были чрезвычайно важны диалог и дружба, которые помогали ему делиться христианской верой. Помимо доктрины, именно свидетельство его духовной и монашеской жизни, милосердная любовь, смирение и полное отсутствие интереса к почестям и богатству привели многих его учеников и друзей к принятию католичества. Папа Франциск провёл аналогию между деятельностью святого Маттео и апостола Павла, подчеркнув, что они оба вдохновенно трудились ради Божьей любви и не щадили себя. Отдав всю свою жизнь миссии, о. Риччи умер в Пекине в 1610 году в возрасте 57 лет, отметил Папа Франциск:

«Миссионерский дух Маттео Риччи является живым примером и сегодня, равно как и его любовь к китайскому народу. Великим примером для наших дней является последовательность, свидетельство его христианской жизни. Он принёс христианство в Китай; он велик, потому что был отважным человеком, выдающимся учёным, написавшим много книг, однако прежде всего его величие – в последовательности призванию, в его желании следовать за Иисусом Христом. Братья и сёстры, пусть каждый из нас сегодня задастся вопросом, насколько мы последовательны?»