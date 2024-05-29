Общая аудиенция 29 мая 2024 года. Папа: Святой Дух творит порядок и гармонию в мире (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду 29 мая Папа Франциск начал цикл катехизических наставлений на тему благих деяний Духа Божьего в истории человечества: «Святой Дух и Церковь-невеста: Святой Дух ведёт Народ Божий к Иисусу, нашей надежде». Передает русская служба Vatican News.

Представляя программу на ближайшие аудиенции, Епископ Рима отметил, что его размышления затронут три великих этапа истории спасения: Ветхий Завет, Новый Завет и времена Церкви. Наш взгляд всегда будет направлен на Господа Иисуса, нашу надежду: это не будет «библейская археология», но «путь солнца от рассвета к полудню».

Папа Франциск отметил, что с самых истоков мироздания Дух Божий действует, создавая порядок и красоту из хаоса, и это непрерывное творческое преображение полностью осуществилось в Иисусе Христе. В Послании к Римлянам св. апостол Павел утверждает, что «всё творение совокупно стенает и мучится доныне» (8,22): это верно и по сей день. Святой Дух побуждает мир переходить от хаоса к «космосу», то есть от беспорядка к чему-то прекрасному и упорядоченному. К сожалению, в наши дни мы становимся свидетелями хаоса, который произвело и продолжает производить человечество в мире, сотворённом Богом, особенно когда речь идёт об использовании Его благ. Епископ Рима напомнил о разнообразных проявлениях хаоса в этом мире и в сердце каждого человека:

«Вокруг нас, можно сказать, царит внешний хаос – социальный и политический: достаточно подумать о войнах, о множестве детей, которым нечего есть, о социальной несправедливости: это внешний хаос. Но есть ещё и внутренний хаос, внутренний для каждого из нас. Нельзя исцелить первый хаос, если мы не начнём исцелять второй! Братья и сёстры, давайте сделаем всё возможное, чтобы наше внутренний беспорядок прояснился деянием Святого Духа: это свершит сила Бога, но мы должны открыть свои сердца, дабы Он смог это сделать».

По словам Папы, верный путь для возвращения к первоначальной гармонии Духа-Создателя указывает людям св. Франциск Ассизский, и это путь созерцания и поклонения.

В конце катехизического наставления Епископ Рима пожелал паломникам:

«Пусть эти размышления пробудят в нас желание стяжать Святого Духа Создателя. Вот уже более тысячелетия Церковь взывает к нему: Veni creator Spiritus! О Сотворитель Дух, приди, и души верных посети! Наполни созданные Тобой сердца небесной благодатью! Попросим Святого Духа прийти к нам и сделать нас новыми людьми, обновлёнными Святым Духом».