Общая аудиенция 22 декабря. Папа: рождение Иисуса – вселенское событие, оно касается всех людей

Общую аудиенцию 22 декабря Папа Франциск посвятил символике Рождества и посланию, заключенному в различных ее элементах. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Чтобы исполнить постановление кесаря Августа, согласно которому каждый должен был участвовать в переписи в собственном селении, Иосиф и Мария отправляются из Назарета в Вифлеем. Именно здесь и рождается Творец Вселенной:

«Ему не досталось даже места для рождения, — отметил Папа. – По-видимому, это было предвосхищение сказанного евангелистом Иоанном: ʺПришел к Своим, и свои Его не принялиʺ (1,11) и того, что скажет Сам Иисус: ʺлисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить головуʺ (Лк 9,58)».

Рождение Иисуса возвестил ангел, причем возвестил смиренным пастухам; путь же волхвам указала звезда. Ангел – посланник Бога, звезда же напоминает о том, что Бог сотворил свет, а родившийся Младенец станет «светом миру». Пастухи олицетворяют бедных Израиля, простых людей, осознающих собственную убогость и поэтому больше других полагающихся на Бога. Именно эти люди были первыми, кто увидел воплотившегося Сына Божьего, и эта встреча глубоко их изменила. Евангелие рассказывает, что они вернулись «славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели» (Лк 2,20).

В окружении Иисуса появляются также волхвы. Евангелия ничего не говорят о том, были ли они царями, сколько их было и как их зовут. Мы знаем лишь, что они прибыли из далекой восточной страны. Волхвы представляют языческие народы, в особенности те, что столетиями искали Бога. Они представляют также богатых и влиятельных людей, — но лишь тех из них, кто не являются рабами обладания, кто не одержим вещами, которые, как они убеждены, принадлежат им.

«Послание Евангелий однозначно: рождение Иисуса – это вселенское событие, относящееся ко всем людям».

Только смирение – продолжил Папа — может стать путем, ведущим к Богу, и именно поэтому оно ведет нас также к осознанию самого существенного, самого главного в жизни, к ее глубинной истине и самому надежному основанию, которое делает жизнь достойную быть прожитой.

«Только смирение открывает перед нами познание истины, подлинной радости, знания, которое чего-то стоит. Без смирения мы ʺотрезаныʺ от понимания Бога и от понимания самих себя. Нужно быть смиренными, чтобы понять себя – и тем более чтобы понять Бога. Какими бы великими ни были волхвы согласно мирской логике, они делаются малыми, смиряются, и как раз поэтому им удается найти Иисуса и узнать Его. Они соглашаются на смиренный поиск, соглашаются отправиться в путь, спрашивать, рисковать, ошибаться».

В глубине сердца каждый человек призван искать Бога, сказал Папа и пригласил всех обратить взор к Вифлеемской пещере и поклониться Сыну Божьему, ставшему человеком. В первую очередь, сказал Папа, он хотел бы пригласить туда самых бедных, которых Павел VI называл таинством Христа, призывая всех верующих «следовать за ними, потому что бедность – это самый надежный путь к обретению Царства Божьего». Все мы – отметил Папа Франциск – должны просить о благодати смирения, вознося молитву о том, чтобы нам не быть тщеславными и самодостаточными, не считать себя центром вселенной.

«Тот, кто лишен смирения, не имеет перед собой горизонта, — он видит только зеркало, а в нем самого себя».

Вслед за бедными Папа хотел бы пригласить к Вифлеемской пещере тех, кого, по его словам, «неудачно» называют атеистами, то есть людей, не задумывающихся о Боге или даже борющихся с религией.

«Я хотел бы повторить для них послание Второго Ватиканского собора: ʺЦерковь придерживается того, что признание Бога никоим образом не противоречит достоинству человека, поскольку это достоинство основывается и завершается в Самом Боге. <…> Церковь вполне отчетливо сознает, что ее благовестие созвучно глубочайшим устремлениям человеческого сердцаʺ (GS 21)».

Поклонившись Младенцу, мы вернемся домой с пожеланием ангела: «Мир на земле людям, которых Он полюбил!».

«Вот причина нашей радости: мы любимы, нас искали, Господь ищет нас, чтобы найти, чтобы любить нас еще больше. <…> У этой любви есть имя и лицо: Иисус – ее имя и лик любви, которая находится у истоков нашей радости».