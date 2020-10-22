Общая аудиенция 21 октября. Папа: молитва побуждает созерцать мир глазами Бога

Ненависть к человеку, нежелание признать его как образ Божий – это кощунство и самое тяжкое оскорбление храму и алтарю, подчеркнул Папа Франциск. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Вчерашнюю общую аудиенцию Папа Франциск начал с объяснений, почему способ проведения встречи с верующими изменился и он не может приблизиться к людям: это вызвано мерами предосторожности, чтобы не подвергнуть верных риску заражения коронавирусом.

Хотя у Папы не было возможности приветствовать каждого, как он это делает всегда, он заметил среди присутствующих молодую мать, которая утешала и кормила плачущего ребенка. «Когда это случается в Церкви, когда плачет дитя, мы знаем, что есть нежность матери, как и сегодня, нежность матери, символ нежности Бога ко всем нам. Никогда не ругайте ребенка, который плачет в церкви, потому что его голос привлекает нежность Бога», — сказал Папа Франциск.

Катехизическое наставление на общей аудиенции Святейший Отец снова посвятил Псалмам, отметив, что в них нередко встречаются негативные персонажи, нечестивцы, которые живут так, будто Бога не существует. Речь идет о людях, не признающих трансцендентности. В Псалтыри молитва предстает как основоположное измерение человеческой жизни, она отсылает к абсолютному и трансцендентному, к тому, что духовные наставники называют священным страхом Божиим и, что делает нас по-настоящему людьми. Это и есть тот предел, который спасает нас от самих себя: молитва — это спасение человека, подчеркнул Папа.

Молитва может быть и ненастоящей, фальшивой, если она совершается напоказ. Истинная молитва побуждает созерцать реальность глазами Бога. Когда мы молимся, любая вещь обретает важность, обретает вес, как будто Бог берет ее и преображает. Молитва – это средоточие жизни человека: благодаря молитве брат, сестра и даже недруг приобретает важность. Молитва — это не успокоительное в наших тревогах: она облекает нас в ответственность. Псалтырь – прекрасная школа, где мы можем научиться именно такой молитве.

Папа обратил внимание верных на то, что в Псалмах не всегда используются «изысканные и вежливые» слова, но часто мы встречаем в них шрамы человеческой жизни. Псалмы звучат от первого лица и открывают самые сокровенные помыслы и проблемы индивидуума, но при этом они являются и коллективным достоянием, — Псалмами молятся все и обо всех. Двери храмов – это не барьеры, а «мембраны», способные впитать возгласы всех людей. Молитва, которая возносится в Псалмах, всегда включает в себя мир. Везде, где есть Бог, пояснил Папа, есть и человек. Богу не угоден «атеизм» тех, кто, заявляя о своей любви к Богу, отвергают Божий образ, присутствующий в каждом человеке. С этим атеизмом мы сталкивается каждый день, когда вера в Бога не побуждает приближаться к человеку. Ненависть к человеку, нежелание признать его как образ Божий – это кощунство и самое тяжкое оскорбление храму и алтарю, подчеркнул Папа Франциск и пожелал всем, чтобы молитва Псалмами помогла не впасть в искушение жить так, как будто не существует ни Бога, ни бедных.