Общая аудиенция 18 сентября. Папа: братство рассеивает тьму ненависти и войны (+ ФОТО)

В ходе общей аудиенции утром 18 сентября Папа Франциск сделал обзор своего апостольского визита в страны Юго-Восточной Азии и Океании, самой длительной международной поездки понтификата. Передает русская служба Vatican News.

Напомнив о первом визите Папы Павла VI в этот регион в 1970 году, Святейший Отец возблагодарил Бога за возможность – хотя бы в пожилом возрасте – совершить далёкое путешествие, о котором он мечтал ещё в молодости. После этого визита стало очевидно, что общество воспринимает Церковь через призму евроцентризма, однако Церковь гораздо шире и живее, чем многие себе представляют. Епископ Рима был особенно впечатлён встречами с местными общинами, где он заметил рост веры, основанной не на прозелитизме, а на «притяжении».

Говоря об Индонезии, Святейший Отец подчеркнул динамику местной католической общины, несмотря на её малочисленность. Ключевыми словами визита стали «вера, братство, сострадание», которые помогают верующим свидетельствовать о Христе и взаимодействовать с другими религиозными традициями. Именно братство является ответом на антицивилизацию, ненависть и войны. Епископ Рима выразил восхищение примером гармоничного добрососедства христианской и мусульманской общин в Джакарте.

В отношении Папуа – Новой Гвинеи Папа отметил, что местная Церковь является образцом миссионерской деятельности, где особую роль играют катехизаторы. Его сердце радовалось встречам с миссионерами и молодыми людьми, в которых он увидел будущее, основанное на братстве и заботе о природе, – будущее, свободное от племенного насилия, экономического и идеологического колониализма.

В Восточном Тиморе он был поражён молодостью Церкви и красотой умудрённого, жизнерадостного народа, который учит детей улыбаться. Папа отметил вклад поместной Церкви в процесс обретения независимости и примирения, чему помогает связь между верой и культурой.

Последним этапом продолжительной поездки стал Сингапур: в этом городе-государстве христианское меньшинство способствует гармонии и братству между этническими группами, культурами и религиями. Несмотря на экономическое процветание, христианская община поражает своей динамикой: её члены являются свидетелями надежды, превосходящей материальные блага. В каждой из этих четырёх стран, по словам Святейшего Отца, он пережил встречу с живой Церковью.

Епископ Рима поблагодарил и благословил народы, встреченные на этом пути, гражданские и церковные власти, которые принимали его с теплом и любовью, и преподал апостольское благословение тысячам паломников на площади Святого Петра.