Общая аудиенция 11 июня. Папа: исцеление начинается с признания своей уязвимости (+ ФОТО)

В среду 11 июня на площади Св. Петра Папа Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений в рамках общих аудиенций, сосредоточив внимание на исцелениях, совершённых Иисусом. Передает русская служба Vatican News.

В качестве символического спутника размышлений Святейший Отец предложил Вартимея – слепого нищего, которого Иисус встретил в Иерихоне. Это место, напомнил Папа, лежит ниже уровня моря и отсылает к символике падения Адама: Христос направляется в Иерусалим, но начинает путь «из глубин», чтобы вознести падшего человека.

Имя Вартимей означает «сын Тимея» и указывает на принадлежность к роду, хотя фактически он лишён связи с другими. Более того, оно может переводиться как «сын восхищения», что противоположно его униженному положению. Имя важно в еврейской культуре, отметил Папа, а имя этого слепого говорит о несоответствии между его призванием и действительностью. В отличие от множества людей, следовавших за Учителем, Вартимей остаётся сидеть у дороги. Он неподвижен, ему нужен кто-то способный помочь встать и пойти вперёд. Что делать в такой, казалось бы, безвыходной ситуации? Святейший Отец предложил взять пример с Вартимея: «Если ты действительно чего-то хочешь, делай всё, чтобы достичь этого, даже если тебя упрекают, унижают и отговаривают».

Крик Вартимея – «Иисус, Сын Давида, помилуй меня!» – стал известной молитвой на Востоке и остаётся актуальным для всех: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного». Иерихонский слепой не видит глазами, но распознаёт Христа сердцем. Господь не подходит сразу, но даёт ему возможность встать самому, как бы говоря: «Ты способен ходить». Так начинается настоящее исцеление. Папа подчеркнул символичность жеста Вартимея, который бросает свой плащ – единственное имущество и защиту нищего. Порой именно наши мнимые гарантии мешают нам двигаться вперёд, но чтобы исцелиться, надо осмелиться быть уязвимым».

Вопрос Иисуса звучит неожиданно: «Чего ты хочешь от Меня?» Это призыв к личной ответственности: действительно ли мы хотим исцеления, или предпочитаем оставаться в привычном бездействии? Ответ слепого – глагол anablepein – означает не только «увидеть снова», но и «поднять взгляд». Он стремится не просто видеть, но обрести достоинство, способность смотреть вверх, вознестись над унижением. Именно вера спасает Вартимея, как и каждого из нас. Господь не приказывает ему следовать за Ним, а предлагает идти своей дорогой. Но исцелённый выбирает следовать за Христом свободно – именно потому, что теперь он свободен, подчеркнул Папа:

«Возлюбленные братья и сёстры, с доверием принесём к Иисусу наши болезни и недуги наших близких; принесём Ему боль тех, кто чувствует себя потерянным и не видит выхода. Воззовём к Нему и за них, твёрдо веруя: Господь услышит и остановит Свой шаг».