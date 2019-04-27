Обращение епископа Иосифа Верта в Великий четверг Страстной седмицы к священникам византийского обряда в России

Дорогие собратья!

Сегодня мы отмечаем особый день для каждого из нас – установления Таинства Евхаристии и Священства.

Таинство это установлено Самим Господом Иисусом Христом, который «поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» (Ефес. 4: 11-12). С тех пор зажженный Божественный огонь благодати Святого Духа хранится в Церкви и преемственно передается через рукоположение. Иоанн Златоуст говорит: «Возлагает руку человек, а все делает Бог, и Его-то рука касается главы рукополагаемого». От этого момента начинается не жизнь, а житие; не деятельность, а служение; не разговоры, а проповедь; не немощь долголетнего расслабленного, а дерзание друга Христова, «забвение задняго и простирание вперед» (Флп. 3, 13), царство благодати, вечности и распятия Христу.

Во время рукоположения епископ читает две молитвы в которых говориться о его цели: предстоять Жертвеннику, отдав свою собственную жизнь как жертву; проповедовать Евангелие, утверждая веру; благовествовать Божественную истину и правду Христову, собственным примером являя ее во всех случаях и обстоятельствах жизни; приносить дары и жертвы духовные, совершать Литургию – бескровную жертву славословия и благодарения Божия; являть миру Божие отцовство, крестить водой, Духом Святым и пламенем Веры, рождать людей в новую жизнь, служить их духовному росту. А в конце хиротонии архиерей возглашает: «Аксиос», а все трижды отвечают «Аксиос, Аксиос, Аксиос». И принимая это достоинство «не по заслугам нашим», а по воле Призвавшего, мы, наполнив всю свою жизнь живой благодарностью Господу и служением ближнему, скажем же себе вместе с Апостолом: «благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». (1Кор. 15.10)

Пусть Господь Бог одаривает нас благодатью, чтобы мы могли верно нести своё священническое служение и полноту даров Святого Духа, чтобы мы могли подражать Христу – Истинному Первосвященнику, а также сил и здоровья, необходимых для наших нелегких пастырских трудов!



+ Иосиф Верт,

Ординарий для католиков византийского обряда на территории РФ