Обращение Председателя Конференции Католических Епископов в Белоруссии митр. Тадеуша Кондрусевича

В связи с государственной блокадой интернета в Республике Беларусь размещаем тут обращение Председателя Конференции Католических Епископов митрополита Минско-Могилёвского архиепископа Тадеуша Кондрусевича по поводу сложной общественно-политической ситуации в стране.

Братья и сёстры, соотечественники!

В минувшие дни мы стали свидетелями невиданной до сих пор в нашем миролюбивом и терпимом Отечестве напряжённости, связанной с ходом избирательной кампании и президентскими выборами, которая выплеснулась на улицы и площади наших городов. Произошли столкновения между мирными гражданами и сотрудниками силовых структур. В ходе активного противостояния уже, к сожалению, пролилась первая кровь и появились потерпевшие с обеих сторон. Впервые в современной истории Беларуси брат поднял руку на брата.

Почему мы, народ с более чем тысячелетней историей христианства, сегодня как будто забыли о любви к ближнему и присущей нам с незапамятных времён толерантности по отношению к инакомыслящим? Почему на нашей святой земле повторяется библейская история печальноизвестного Каина, убившего своего брата Авеля?

В этот судьбоносный момент нашей истории во имя Бога безграничного милосердия, любви и мира я обращаюсь ко всем сторонам конфликта с призывом остановить насилие. Пусть ваши руки, созданные для мирного труда и братского приветствия, не поднимают ни оружия, ни камня. Пусть на смену аргументу силы придёт основанная на диалоге в истине и взаимной любви сила аргумента.

С давних времён наш народ решал сложные вопросы на общих собраниях, которые у древних славян назывались вечем. С учётом этого ценного опыта, ради скорейшего преодоления кризиса в обществе предлагаю безотлагательно созвать экстренный круглый стол, чтобы за ним, а не на баррикадах, решать дальнейшую судьбу нашего Отечества.

Призываю всех людей доброй воли к усердной молитве о мире и согласии в нашей стране

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Митрополит Минско-Могилёвский

Председатель Конференции Католических Епископов в Республике Беларусь

Минск, 11 августа 2020 г.

Источник: Catholic.by