Обращение председателя Конференции католических епископов России в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари

15 апреля, в Великий понедельник, в соборе Парижской Богоматери произошел страшный пожар, который нанес непоправимый урон христианскому, историческому и культурному наследию Европы и всего мира.

В эти дни христиане-католики и все люди доброй воли испытывают солидарность с народом Франции и разделяют с ним боль от утраты святынь и шедевров мирового уровня, находившихся в Соборе. Католическая община в России выражает Парижскому архиепископу, Высокопреосвященному Мишелю Опети и его пастве, а также всем французам, для которых храм драгоценен, сочувствие и солидарность, и возносит усиленные молитвы к Пресвятой Деве Марии – небесной покровительнице Собора, дабы ходатайствовала перед Своим Сыном о Католической Церкви и всём народе Франции, переживающим горечь утраты. Мы надеемся, что страшный пожар не сможет поколебать христианскую веру, надежду и любовь, а верующие христиане, в том числе и из России, смогут и в дальнейшем совершать паломничество к месту, которое является знаковым для европейской христианской цивилизации.

Епископ Клеменс Пиккель

Председатель Конференции Католических Епископов России

Саратов, 16.04.2019