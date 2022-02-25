Обращение Патриарха Кирилла к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Ваше Блаженство! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!

С глубокой и сердечной болью воспринимаю страдания людей, вызванные происходящими событиями.

Как Патриарх всея Руси и Предстоятель Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах, глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда.

Призываю все стороны конфликта сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

Обращаюсь к архиереям, пастырям, монашествующим и мирянам с призывом оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию.

Русский и украинский народы имеют общую многовековую историю, восходящую к Крещению Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Верю, что эта дарованная Богом общность поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия, приведшие к нынешнему конфликту.

Призываю всю полноту Русской Православной Церкви возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира.

Всемилостивый Господь предстательством Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых да сохранит русский, украинский и другие народы, которые духовно объединяет наша Церковь!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

24 февраля 2022 г.

Источник: Patriarchia.ru