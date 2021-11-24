Обращение Папы к участникам ассамблеи Церквей Латинской Америки и Карибского бассейна

Внимать голосу народа, чтобы распознать в нём голос Бога, и «переполняться» миссионерской креативностью: с такими пожеланиями Папа Франциск обратился к участникам ассамблеи, которая собрала тысячи делегатов Церквей Латинской Америки и Карибского бассейна.

Встреча в Мехико является продолжением синодального пути, недавно начатого Епископом Рима; в своём послании Святейший Отец напоминает об исторической встрече в Апаресиде в 2007 году, где главными действующими лицами были латиноамериканские епископы. В то время, напоминает Папа, мы были призваны быть «учениками-миссионерами и вселять надежду», направляясь к юбилейным празднованиям Богородицы Гваделупской в 2031 году и Юбилея Искупления в 2033 году. На этом пути важным пунктом является Синод епископов, призванный изменить некоторые структуры и предоставить новое пространство и вес голосам всех крещёных и не только, – в отличие от конференции с участием одних лишь епископов. Церковная ассамблея в Мехико является первым важным отражением этого процесса, подчёркивает Папа и призывает поместные Церкви к внимательному слушанию, диалогу и распознаванию. На встрече в мексиканской столице обмен мнениями будет способствовать слушанию Божьего голоса, чтобы вместе с ним услышать крик народа, а слушание народа – особенно самых забытых и отверженных – приведёт к вниманию воле Бога, отмечает Епископ Рима.

Вторым аспектом работы церковной ассамблеи, по словам Папы Франциска, является «переполнение». Кроме диалога и молитвы необходимо «найти пути преодоления разногласий, чтобы они не привели к расколам и поляризации». Святейший Отец возносит молитвы, дабы встреча в Мехико стала выражением подлинного «переполнения» креативной любовью Духа Святого, Который побуждает нас смело выходить навстречу другим; именно благодаря Духу Божьему и пастырскому обращению Церковь становится всё более возвещающей и миссионерской, подчёркивает в конце послания Папа Франциск.



Источник: Vatican News