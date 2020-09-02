Обращение архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита Минского и Могилевского, к пастве Католической Церкви в Белоруссии

31 августа 2020 года белорусские власти не пустили в страну митрополита Минского и Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Он — гражданин Республики Беларусь — не прошел паспортный контроль и вынужден был остаться в Польше, откуда возвращался в свою епархию.

15 лет он был главой Архиепархии Божией Матери в Москве. 15 лет многие католики в России молились во время Евхаристии о Церкви «с Папой нашим Иоанном Павлом / Бенедиктом и епископом нашим Тадеушем». На заре восстановления официальных структур Католической Церкви в России в нашу страну были назначены всего два католических епископа – Тадеуш Кондрусевич как апостольский администратор для католиков латинского обряда Европейской части России и Иосиф Верт как апостольский администратор для католиков латинского обряда Азиатской части России. Обоих иерархов связывает давняя и многолетняя дружба, ведь ещё в далекое советское время они вместе учились в Каунасской Духовной Семинарии.

В 2007 году Тадеуш Кондрусевич был назначен архипастырем белорусской Церкви и тогда он вернулся на свою Родину — никакие действия ни президента, ни пограничников не изменят этого.

Владыка Тадеуш, мы с Вами! Помним, любим, благодарим, сочувствуем, уважаем и молимся!

Редакция «Сибирской католической газеты» публикует ниже специальное «Обращение к пастве Католической Церкви в Беларуси», обнародованное 1 сентября на официальном сайте Католической Церкви в Беларуси Catholic.by , в котором иерарх просит помолиться «о скорейшем возвращении на Родину и мирном выходе из острого социально-политического кризиса в стране».

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Возлюбленные во Христе епископы, священники, монашествующие, братья и сестры, люди доброй воли!

31 августа 2020 года во время пересечения границы на пограничном переходе Кузница-Белосток-Брузги без каких-либо объяснений мне было отказано в возвращении в Беларусь, хотя пограничники вели себя при этом довольно корректно.

Такое решение пограничных служб мне как гражданину Республики Беларусь совершенно непонятно, ибо Закон Республики Беларусь № 49-3 от 20 сентября 2009 г. «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» в статье 3 «Право граждан на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь» определяет следующее: «Право гражданина на въезд в Республику Беларусь не может быть ограничено».

Запрет на въезд в Республику Беларусь препятствует мне как Ординарию Минско-Могилевской архиепархии и Председателю Конференции Католических Епископов в Беларуси осуществлению пастырского служения и участию в запланированных церковных мероприятиях.

В условиях переживаемого в настоящее время в нашем Отечестве социально-политического кризиса я призывал и продолжаю призывать к диалогу и примирению. Мне совершенно не хочется, чтобы необоснованное и беззаконное решение пограничной службы усугубляло напряженность в нашем Отечестве.

Я обратился в Государственный пограничный комитет Республики Беларусь с просьбой разъяснить создавшуюся ситуацию и отменить решение о запрете моего возвращения на Родину для исполнения своих пастырских обязанностей.

Надеюсь, что это только досадное недоразумение, которое в кратчайший срок будет исправлено.

К вам, дорогие братья в епископском и священническом служении, монашествующие, миряне и люди доброй воли, обращаюсь с просьбой о молитве в намерении моего скорейшего возвращения на Родину и мирного разрешения острого социально-политического кризиса в нашем Отечестве.

Препоручая всех вас Божией Матери и небесному покровителю Беларуси святому Архангелу Михаилу, от всего сердца благословляю во имя Отца и Сына, и Святого Духа.



+ Архиепископ Тадеуш Кондрусевич,

Митрополит Минский и Могилевский,

Председатель Конференции католических епископов в Беларуси

Белосток, 1 сентября 2020 г.