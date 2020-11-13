Обнаружены руины церкви, постороенной на месте, где Иисус исцелил кровоточивую женщину

Археологи обнаружили древнюю церковь, которую посторили на том месте, где, по Евангелию, Иисус исцелил истекающую кровью женщину. Эксперты из Университета Хайфы сообщают, что церковь находилась в древнем городе Баниас, который был переименован в Кесарию Филиппову еще при жизни Иисуса.

К сожалению, многие значимые места древних времен очень сложно обнаружить, так как они плохо и неточно описаны. Поэтому каждая такая находка — чудо для археологов, пишет портал popmech.ru.

Чудо исцеления истекающей кровью женщины было совершено Иисусом по дороге в дом Иаира и описано в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Страдалица истекала кровью в течение 12 лет, но, несмотря на заботу многих врачей, ей становилось все хуже, поэтому она решила обратиться к Иисусу. Как только она дотронулась до края его одежды, она мгновенно исцелилась.

Византийский историк Евсевий писал, что после того как это произошло, женщина воздвигла статую в память о чуде в церкви в Кесарии Филипповой, которая находилась на Голанских высотах между Сирией и Ливаном. Древние источники утверждают, что статуя была позже разбита, но церковь долгое время продолжала стоять.

Недавние раскопки наткнулись на ранее скрытую и разрушенную церковь, которая находилась под римской тропой. Причем ещё ранее эта церковь был постороена прямо на месте языческого храма, посвященного Пану. Хотя поблизости есть еще одна церковь, Ади Эрлих, ведущий археолог, считает, что недавно обнаруженное здание больше соответствует древним описаниям.

Считается, что само имя Баниас произошло от имени бога Пана, которое видоизменилось из более раннего имени Паниас.

Часть зданий римского периода, вероятно, была разрушена и перестроена христианами, в том числе в церковь, — считает доктор Эрлих.

Несмотря на открытие, которое сделали ученые, они до сих пор ломают голову над тем, почему люди оставили город.