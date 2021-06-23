Обнаружена частица мощей святого Иоанна Предтечи

24 июня, в праздник Рождества Cвятого Иоанна Предтечи, во флорентийском Кафедральном соборе будет впервые выставлена для почитания верующими вновь обретенная частица мощей этого Святого. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Драгоценная реликвия – шейный позвонок – была обнаружена вместе с другими 11 фрагментами костей святых в реликварии святого Симеона Столпника, который хранится в музее Кафедрального собора Флоренции. Открытие сделано диаконом Кафедрального собора Алессандро Бикки, который является также заместителем директора Епархиального отдела по священному искусству и церковному имуществу. Бикки уже несколько лет изучает реликвии флорентийского собора, в особенности те, которые прибыли с христианского Востока. Известно, что вновь обретенная частица мощей принадлежала византийскому императору Иоанну VI Кантакузину, в 1357 году постригшемуся в монахи. В последующие эпохи реликвия прошла через руки знатного флорентийского семейства Торреджани, затем хранилась в больнице Санта-Мария-делла-Скала в Сиене и – до начала XVIII столетия – во Флорентийском баптистерии.

После обнаружения святыня была подвергнута тщательному анализу, который подтвердил ее аутентичность. Этот вывод был сделан на основании греческих инициалов прямо на кости и миниатюрной надписи также на греческом языке, обнаруженной на оправе из позолоченного серебра, которая указывает на то, что речь идет о мощах святого Иоанна Предтечи. «Почитание мощей святых или их частиц, – пояснил Алессандро Бикки, – напоминает нам, что даже в телесной хрупкости они выдающимся образом засвидетельствовали силу и любовь, исходящую от принадлежности к Христу. Реликвия дает верным возможность войти в контакт с почитаемым и призываемым в молитве святым, делая осязаемой таинственную мощь священного». Архиепископ Флоренции кардинал Джузеппе Батори, который распорядился о реставрации реликвии, отметил, что эта находка особенно значима для верующих Восточных Церквей: их часто можно встретить во флорентийском соборе, где они воздают дань памяти временам неразделенной Церкви и созерцают многочисленные произведения искусства, порожденные христианской культурой на протяжении столетий.

После выставления мощей 24 июня, в праздник Рождества Предтечи, реликвия останется в соборе и будет помещена в древний реликварий XIX века, подаренный благотворителем.