Обнародованы новые нормы о служении постулаторов

30 августа Папа Франциск одобрил публикацию беспрецедентного документа: речь идет о Нормах, касающихся постулаторов. Документ был разработан Конгрегацией по прославлению святых и обнародован в годовщину открытия Второго Ватиканского собора – 11 октября.

Как пояснил в интервью Vatican News префект Конгрегации кардинал Марчелло Семераро, документ посвящен роли постулаторов процессов по прославлению святых: эта роль не сводится лишь к правовым аспектам, но, согласно новым нормам, включает в себя координацию деятельности по распространению информации о подвижнике, так чтобы все больше людей обращалось к его молитвенному заступничеству.

«Идеальный постулатор», по мнению префекта Конгрегации, «принимает на себя и осуществляет вверенную ему функцию как служение, и не просто как служение, но как служение внутри Церкви на благо Церкви, на благо верующих».

«Прежде чем запрашивать о формальном начале процесса признания добродетелей, мученичества или дара жизни, постулатор должен обратить особое и тщательное внимание на проверку подлинности, продолжительности и распространения убежденности в святости и в чудесных знамениях», — уточнил Семераро.

Что касается правил, регулирующих служение постулаторов, то кардинал отметил в особенности два из них: согласно статье 6а нового документа, постулаторами процессов не могут быть назначены кардиналы, епископы, а также сотрудники Конгрегации, занимающие должности официалов, исторических консультантов, консультантов-богословов и медэкспертов. 9-я статья документа ограничивает до тридцати число активных процессов на римской стадии, которые могут быть вверены одному постулатору.