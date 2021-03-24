Обнародовано расписание богослужений Папы на Страстную седмицу

Ватиканский зал печати обнародовал расписание богослужений Папы Франциска с Вербного воскресенья до понедельника в Октаве Пасхи.

Все обряды, которые в этот период возглавит Папа Франциск, будут проходить с ограниченным числом участников, «в соответствии с предусмотренными санитарными мерами», говорится в сообщении.

28 марта Святая Месса Вербного воскресенья начнётся в 10 часов 30 утра при алтаре Кафедры в базилике Святого Петра.

1 апреля в 10 часов утра – также при алтаре Кафедры – Папа Франциск совершит Божественную литургию освящения мира и благословения елея.

Святая Месса Вечери Господней в Страстной четверг начнётся в 18 часов, и её возглавит декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.

В Страстную пятницу 2 апреля в 17 часов Папа Франциск совершит литургию Страстей Господних в соборе Святого Петра. Вечером того же дня, в 21 час 15 минут, Святейший Отец возглавит Крестный путь у входа в Ватиканскую базилику, как это было год назад.

По сообщению директора пресс-службы Маттео Бруни, подготовка размышлений Крестного пути была поручена группе скаутов из Умбрии и детям из римского прихода Святых мучеников угандийских. Это будут «простые и непосредственные слова, при этом полностью осознающие смысл дискриминации и унижения, а также справедливости и солидарности», говорится в коммюнике Зала печати Ватикана. Стояния Крестного пути будут сопровождаться рисунками детей и молодёжи из двух римских детских домов – Mater Divini Amoris и Tetto Casal Fattoria.

3 апреля пасхальное бдение под предстоятельством Папы Франциска начнётся в 19 часов 30 минут у алтаря Кафедры в соборе Святого Петра. Воскресным утром 4 апреля в 10 часов Епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике пасхальную Мессу, после которой обратится с посланием Urbi et Orbi – «Городу и миру» – и преподаст торжественное благословение.

На следующий день, в понедельник 5 апреля, из библиотеки Апостольского дворца Святейший Отец возглавит полуденную молитву «Царица Небесная».

Источник: Vatican News