Обнародовано расписание богослужений Папы на Страстную седмицу
Ватиканский зал печати обнародовал расписание богослужений Папы Франциска с Вербного воскресенья до понедельника в Октаве Пасхи.
Все обряды, которые в этот период возглавит Папа Франциск, будут проходить с ограниченным числом участников, «в соответствии с предусмотренными санитарными мерами», говорится в сообщении.
28 марта Святая Месса Вербного воскресенья начнётся в 10 часов 30 утра при алтаре Кафедры в базилике Святого Петра.
1 апреля в 10 часов утра – также при алтаре Кафедры – Папа Франциск совершит Божественную литургию освящения мира и благословения елея.
Святая Месса Вечери Господней в Страстной четверг начнётся в 18 часов, и её возглавит декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
В Страстную пятницу 2 апреля в 17 часов Папа Франциск совершит литургию Страстей Господних в соборе Святого Петра. Вечером того же дня, в 21 час 15 минут, Святейший Отец возглавит Крестный путь у входа в Ватиканскую базилику, как это было год назад.
По сообщению директора пресс-службы Маттео Бруни, подготовка размышлений Крестного пути была поручена группе скаутов из Умбрии и детям из римского прихода Святых мучеников угандийских. Это будут «простые и непосредственные слова, при этом полностью осознающие смысл дискриминации и унижения, а также справедливости и солидарности», говорится в коммюнике Зала печати Ватикана. Стояния Крестного пути будут сопровождаться рисунками детей и молодёжи из двух римских детских домов – Mater Divini Amoris и Tetto Casal Fattoria.
3 апреля пасхальное бдение под предстоятельством Папы Франциска начнётся в 19 часов 30 минут у алтаря Кафедры в соборе Святого Петра. Воскресным утром 4 апреля в 10 часов Епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике пасхальную Мессу, после которой обратится с посланием Urbi et Orbi – «Городу и миру» – и преподаст торжественное благословение.
На следующий день, в понедельник 5 апреля, из библиотеки Апостольского дворца Святейший Отец возглавит полуденную молитву «Царица Небесная».
Источник: Vatican News
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