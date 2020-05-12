Обнародовано послание Папы Франциска на Всемирный день медбрата и медсестры

Обнародовано послание Папы Франциска по случаю Всемирного дня медбрата и медсестры, который отмечается в этом году в контексте объявленного ВОЗ Международного года медсестры и акушерки. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

С первых же строк Святейший Отец отмечает, что в период пандемии КОВИД-19 мы по-новому открыли для себя фигуру медбрата и медсестры, которые играют в обществе незаменимую роль. Медицинские братья и медицинские сестры заботятся о больных коронавирусной инфекцией, нередко подвергая риску собственное здоровье. Доказательством тому служит печальная статистика смерти медицинских работников при исполнении своих обязанностей. «Я молюсь о них, – Господь знает каждого по имени, – как и обо всех жертвах этой эпидемии, – пишет Папа. – Да подаст Воскресший каждому из них райский свет, а их семьям – утешение веры».

Продолжая рассуждать о центральной роли медбратьев и медсестер в системе здравоохранения, Папа подчеркивает, что они «решили ответить ‘да’ на особое призвание: быть добрыми самарянами, берущими на себя заботу о жизни и о ранах ближнего. Проводя лечебные процедуры, эти защитники и служители жизни вселяют отвагу, надежду и доверие».

Упоминая о нравственной ответственности этих медицинских работников, Понтифик подчеркивает, что она определяется критерием «человеческого и очеловечивающего отношения к больному». Перед уникальностью каждой ситуации никогда не достаточно лишь следовать протоколу: необходимо постоянно прилагать усилия, чтобы проявлять внимание каждому человеку.

Говоря о медбратьях и медсестрах, в том числе акушерках, Папа подчеркивает, что они находятся рядом с людьми в самые решающие моменты их жизни: при рождении и смерти, в болезни и после ее исцеления. «Вы относитесь к ‘святым по соседству’, вы – образ Церкви как полевого госпиталя», – пишет Предстоятель Вселенской Церкви.

Во многих странах – читаем в послании – пандемия показала многочисленные недостатки системы здравоохранения. «Я обращаюсь к руководителям наций во всём мире с призывом инвестировать в здоровье как в первичное общее благо, укрепляя структуры и принимая на работу больше медбратьев и медсестер». Эта профессия играет важнейшую роль в лечении больных, в ответе на чрезвычайные ситуации, в профилактике заболеваний, продвижении здоровья, помощи семьям, общинам и школам. Поэтому медсестры и медбратья заслуживают того, чтобы их труд получал должную оценку и чтобы они были вовлечены в процессы, касающиеся здоровья людей и сообществ. Доказано, отмечает Папа, что вложения в их труд улучшают обстановку в области здравоохранения. При этом нельзя забывать о повышении квалификации медсестер и медбратьев и об их общечеловеческой, психологической и духовной подготовке.

К акушеркам Папа Франциск обращается с особыми словами: «Ваш труд – один из самых благородных, ведь он непосредственно служит жизни и материнству». Преемник Святого Петра напоминает, что две героические акушерки были увековечены в Библии: это Шифра и Фуа (Исх 1,15-21). «И сегодня, – добавляет Папа, – Небесный Отец смотрит на вас с благодарностью».