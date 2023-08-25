Обнародована тема послания Папы на следующий Всемирный день мира

Стала известна тема Послания Папы Франциска на Всемирный день мира 2024 года: «Искусственный интеллект и мир», передает Vatican News.

В пояснении ватиканского Департамента служения целостному развитию человека говорится, что «значительный прогресс в области искусственного интеллекта все глубже воздействует на деятельность человека, на личную и общественную жизнь, политику и экономику».

Своим посланием Папа желает «побудить к открытому диалогу о значении этих новых технологий, обладающих невероятным потенциалом и двойственным эффектом». Святейший Отец напоминает о необходимости быть бдительными и действовать так, чтобы логика насилия и дискриминация не укоренилась ни в производстве, ни в применении новых устройств, в ущерб слабым и отверженным: неравенство и несправедливость подпитывают конфликты и противостояние. Необходимо направить в верное русло концепцию и использование искусственного интеллекта ответственным образом, так чтобы он служил человечеству и защите нашего общего дома. Это требует этического анализа, расширенного на сферу образования и юриспруденции.

«Защита достоинства человека и забота о братстве, по-настоящему открытом ко всей человеческой семье, — это незаменимые условия для того, чтобы техническое развитие способствовало продвижению справедливости и мира во всем мире», — подчеркивается в сообщении ватиканского ведомства.