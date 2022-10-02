Обнародована тема 57-го Всемирного дня коммуникаций

Ватиканский зал печати обнародовал тему, которую Папа Франциск выбрал для 57-го Всемирного дня социальных коммуникаций 2023 года: «Говорить сердцем: Veritatem facientes in caritate» («Следуя истине в милосердии») (см. Еф 4,15). Передает русская служба Vatican News.

Выбранная тема, отмечается в коммюнике, тесно связана с девизом Всемирного дня коммуникаций 2022 года — «Слушать ушами сердца»; она призвана стать частью пути, который приведёт всю Церковь к Синоду епископов в октябре 2023 года. Говорить от сердца означает с кротостью «давать отчёт в нашем уповании» (см. 1 Петр 3,14-17), используя дар коммуникации как мост, а не как преграду. Во времена, отмеченные даже в церковной жизни поляризацией и яростными дебатами, которые озлобляют души, мы призваны идти против течения.

В сообщении пресс-службы Святейшего Престола подчёркивается: «Мы не должны бояться утверждать порой неудобную истину, укоренённую в Евангелии, но мы также не должны отделять это возвещение от стиля милосердия, от искреннего участия в радостях и страданиях людей нашего времени, как возвышенно учит нас евангельский рассказ о диалоге между таинственным Путником и учениками из Эммауса».

Сегодня, в драматическом контексте глобального конфликта, «как никогда необходима невраждебная коммуникация» открытая для диалога с другими, выступающая за «целостное разоружение», стремящаяся избавиться от «психоза войны», который таится в наших сердцах, о чём 60 лет назад пророчески говорил св. Папа Иоанн XXIII в энциклике Pacem in Terris. «Это усилие требуется от каждого, но особенно от работников коммуникации, призванных осуществлять свою профессию как миссию созидания более справедливого, более братского, более человечного будущего», говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.