Обнародована тема 109-го Всемирного дня мигрантов и беженцев

Ватиканский департамент служения целостному развитию человека обнародовал тему послания Папы Франциска на 109-й Всемирный день мигрантов и беженцев, который в этом году будет отмечаться в воскресенье 24 сентября: «Свободный выбор: эмигрировать или остаться». Передает русская служба Vatican News.

В комментарии ватиканского ведомства отмечается, что у любого мигранта, помимо своего статуса, есть право, которое почти никогда не учитывается: право оставаться на родной земле, не покидать свой дом и общину. Именно поэтому Святейший Престол намерен содействовать размышлениям над этим правом, которое ещё не кодифицировано на международном уровне.

«Право остаться предшествует праву на миграцию», являясь более глубоким и широким; оно включает «возможность участия в общем благе, право на достойную жизнь и доступ к устойчивому развитию». Право оставаться на родине, подобно другим, должно пользоваться международной защитой «посредством действенного осуществления совместной ответственности», подчёркивается в коммюнике.

В рамках подготовки к празднованию Всемирного дня мигрантов и беженцев ватиканский департамент организует коммуникационную кампанию: специальные мультимедийные пособия, информационные материалы и размышления богословов и специалистов помогут углубить тему, выбранную Святейшим Отцом.