Обнародована программа Папских богослужений на Великий Пост и Священное Пасхальное Триденствие

В Ватикане была обнародована программа литургических церемоний с участием Папы Франциска на период Великого Поста и Священного Пасхального Триденствия.

Пр сложившейся традиции в Пепельную среду (6 марта) Святейший Отец возглавит покаянную процессию от храма Св. Ансельма на Авентинском холме до базилики Св. Сабины, где он возглавит Мессу с обрядом благословения и возложения пепла.

Период с 10 по 15 марта Понтифик вместе с сотрудниками Римской Курии проведет на реколлекциях в Духовном центре «Дом Божественного Учителя» в Ариччи вблизи Рима. Духовные упражнения для высоких гостей проведет аббат-бенедиктинец из Флоренции Франческо Мария Джанни. Перед тем, как 30 марта отправиться с двухдневным визитом в Марокко, накануне вечером, в пятницу 29 марта, Святейший Отец отслужит в базилике Святого Петра Покаянную литургию с уделением Таинства исповеди.

В торжество Благовещенья, 25 марта, Папа Франциск побывает с пастырским визитом в городе Лорето, где после Мессы в знаменитой базилике Санта-Каза (Святой Хижины Богородицы) подпишет Апостольское увещание по итогам прошедшей в октябре минувшего года Генеральной Ассамблеи Синода епископов, посвященной молодежи.

В Вербное (Пальмовое) воскресенье, 14 апреля, Епископ Рима освятит пальмовые ветви, а также возглавит процессию и Евхаристическое богослужение на площади Святого Петра. Утром Великого Четверга, 18 апреля, он будет служить в соборе Св. Петра Мессу освящения мира и елея. О месте служения Папой Франциском Мессы Вечери Господней в этот же день будет объявлено позднее. Как известно, традицией нынешнего понтификата стало ее проведение в кругу социально уязвимых членов общества, представителям которых Святейший Отец лично омывает ноги. В Великую Пятницу, 19 апреля, в 17.00 по среднеевропейскому времени в базилике Св. Петра пройдет богослужение Страстей Господних, а в 21.15 начнется богослужение Крестного пути в Римском Колизее.

Месса Навечерия Пасхи в Святую Ночь начнется в соборе Св. Петра 20 апреля в 20.30, а в сам день Пасхи, 21 апреля, Святейший Отец возглавит торжественную св. Мессу в 10.00 на площади Св. Петра, после чего, в полдень, огласит с балкона базилики традиционное послание Urbi et Orbi («Городу и миру»).

По материалам Vatican News